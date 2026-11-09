David Eugene Edwards: Eine Katze mit neun Leben

Vorteil des Nischenpublikums

Wäre David Eugene Edwards eine Katze, dann eine pechschwarze – aber mit Herz, Soul und Rhythmus. „Ich habe mit ungefähr 13 begonnen Musik zu machen und sofort gewusst, dass das der richtige Weg für mich ist. Ich bin Autodidakt, habe mir Gesang und Instrumente selbst beigebracht und immer das gespielt, was ich spürte und nicht das, was andere unbedingt hören möchten.“ Die Progression ist ihm wichtig, deshalb fällt ihm das Livespielen alter Lieder oft schwer. „Manche kann und will ich auch nicht mehr spielen, weil ich viel zu weit davon weg bin. Mein Geist hat sich davon entkoppelt. Die Vergangenheit darf nicht kontrollieren, wohin ich in Zukunft gehe.“ Dass Edwards zeit seiner Karriere für ein geschmackvolles Nischenpublikum spielt, hat auch seine Vorteile. „Ich muss mich online nicht zum Hampelmann machen und kann tun und lassen, was ich will. Diese Freiheit genieße ich sehr.“