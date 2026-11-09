David Eugene Edwards: Eine Katze mit neun Leben

Mit seinen Bands Horsepower16 und Wovenhand schrieb der aus Colorado stammende David Eugene Edwards Musikgeschichte im Underground. Seit ein paar Jahren ist er solo unterwegs – mit neuem Album kommt heute Abend ins Wiener Flucc. Ein Gespräch über gute Bands, die Freuden der Stille und den Glaube in der Musik.
Im irdischen Leben braucht jeder seine Kirche. Der eine findet sie in einem offiziellen christlichen Gotteshaus, manch anderer auf der Fantribüne seines Fußballvereins oder in der ersten Reihe eins Nick Cave-Konzerts, wo es schon mal passieren kann, dass der im Maßanzug gewickelte Messias seine Lackschuhe auf den unwürdigen Schultern der untergebenen Besucher bettet, um seinen Sermon zu verbreiten. Ähnlich wie der australische Superstar versteht es auch David Eugene Edwards, seine Glaubenssätze als musikalischer Wanderprediger durch die Welt zu tragen. Nach dem frühen Tod seines Vaters zog der Musiker als Kind mit seinem Opa in Wanderprediger-Form von Colorado aus durch Amerika, um die Kunde der Kirche des Nazareners unters Volk zu bringen. Mit 17 heiratete er, Sohn Asher kam auf die Welt als er 19 war und spielt heute gerne Streichinstrumente in seinen Liedern, der zweitgeborene Elijah folgte zehn Jahre später.
Country mit Gothic vermischt
Musikalisch war der mystische Dunkelpriester schon früh mit seiner Alt-Country-Band 16 Horsepower unterwegs, die sich 2005 zwar auflöste, in diesem Frühling aber eine erste Comeback-Tour spielte und wohl noch einen richtigen zweiten Anlauf wagt. Für noch mehr Aufsehen sorgte sein 2022 ins Leben gerufene Projekt Wovenhand, bei dem er klassische Country-Klänge mit sinistrem Gothic verband und seine biblischen Querverweise in mehrere Alben goss. Seit einigen Jahren herrscht auch dort Funkstille, das viel zu frühe Ableben seines alten Kollegen Ordy Garrison im Juli 2023 war einer Rückkehr sicher nicht zuträglich. Nach dem gemeinsamen Album „Risha“ mit dem deutschen Multitalent Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) kam seine Solokarriere in Fahrt. Das 2023 erschienene „Hyacinth“ war eine global abgefeierte Vorstellungsrunde, mit dem diesen Frühling nachgelegten „Mercurial Silence“ schwingt sich der 58-Jährige nun endgültig zum Chef-Nazarener auf.
„Als die Corona-Pandemie ausbrach und die ganze Welt still wurde, war ich auf mich allein gestellt und habe begonnen, für mich zu komponieren“, erklärt er der „Krone“, „als ich so herumsaß und ein paar aufschrieb, wurde mir klar, dass es die perfekte Zeit war, um ein Soloalbum zu machen. Der von Chelsea Wolfe bekannte Musiker und Edwards‘ Freund Ben Chisholm wurde kontaktiert und während Edwards in seinem Heimstudio die Songs zusammenstellte, erklärt er Chisholm, wie er sich die Arrangements vorstellen würde – so wurde das erste Album nach ein paar Mal hin- und herschicken gemeinschaftlich fertiggestellt. Die Inspirationen für seine oft mystisch aufgeladenen, bewusst nebulös gehaltenen Songs kommen ihm unterschiedlich. „Manchmal greife ich auf ältere Ideen zurück oder finde im Archiv noch etwas, das ich mit neuen Gedanken verbinden kann. Ich lasse mich aber sehr gern vom Moment leiten.“
Liebe zu intensiven Klängen
Die bereits auf „Hycinth“ eingesetzten elektronischen Elemente wurden auf „Mercurial Silence“ noch einmal verstärkt. Mehr denn je zuvor kommt Edwards einer atmosphärisch perfekt zusammengestellten Platte näher, denn hier wirkt alles aus einem Guss und mit Songs wie „Geush Urwan“ oder „Uraeus“ finden sich sogar Momente, die in einem artifizielleren Grundsegment als eine Art Hitmaterial durchgehen würden. Dass er mit Größen wie Carpenter Brut, Chelsea Wolfe oder zuletzt Cult Of Luna kooperierte und mit diesen Künstlern immer wieder Ideen hin- und herjonglierte, war der grundsätzlich großen Offenheit nur noch mehr zuträglich. „Suicide gehört zu meinen absoluten Lieblingsbands. Das ist keine elektronische Band, aber sie schafft es, oft sehr stark danach zu klingen. Ich habe kein Problem damit, synthetische oder elektronische Beats in meine Gitarrenmusik zu knüpfen. Das verstärkt die Atmosphäre der Lieder und es steht manchen Tracks sehr gut zu Gesicht.“
So wie seine Musik ist der Nordamerikaner auch als Mensch eher zurückhaltend und versucht sich in seinem Geschmack auch nicht zu stark verwässern zu lassen. „Ich höre mir gar nicht so viel Musik an – es wird eigentlich immer weniger. Joy Division oder die frühen Alben von New Order hatten einen großen Einfluss auf mich. Diese Klänge sind für immer in meinem Kopf gespeichert und sie werden unterbewusst immer meine eigene Kunst inspirieren.“ Über seine eigenen Songs denkt Edwards nicht allzu viel nach. Er lässt die Ideen auf sich zukommen und versucht sie dann bestmöglich zu verarbeiten. „Ich habe mir noch nie vorgenommen, diese oder jene Art eines Liedes zu schreiben. Das würde nicht funktionieren. Was mir zufließt, das verwende ich. Daraus kreiere ich etwas. Manchmal kommt mir ohnehin vor, ich hätte schon neun musikalische Leben gelebt.“
Vorteil des Nischenpublikums
Wäre David Eugene Edwards eine Katze, dann eine pechschwarze – aber mit Herz, Soul und Rhythmus. „Ich habe mit ungefähr 13 begonnen Musik zu machen und sofort gewusst, dass das der richtige Weg für mich ist. Ich bin Autodidakt, habe mir Gesang und Instrumente selbst beigebracht und immer das gespielt, was ich spürte und nicht das, was andere unbedingt hören möchten.“ Die Progression ist ihm wichtig, deshalb fällt ihm das Livespielen alter Lieder oft schwer. „Manche kann und will ich auch nicht mehr spielen, weil ich viel zu weit davon weg bin. Mein Geist hat sich davon entkoppelt. Die Vergangenheit darf nicht kontrollieren, wohin ich in Zukunft gehe.“ Dass Edwards zeit seiner Karriere für ein geschmackvolles Nischenpublikum spielt, hat auch seine Vorteile. „Ich muss mich online nicht zum Hampelmann machen und kann tun und lassen, was ich will. Diese Freiheit genieße ich sehr.“
Live in Wien
Wer sich von der neuen Musik und der Dunkelheit von David Eugene Edwards verzaubern lassen möchte, sollte heute Abend noch nichts vorhaben. Denn da spielt er im Wiener Flucc – es gibt noch Karten unter www.ticketmaster.at und an der Abendkassa. So leitet man die düstere Jahreszeit würdevoll ein.
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