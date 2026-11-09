Torjäger, Matchwinner und zwei weitere Pechvögel

Mit den Ausfällen von Carney Chukwuemeka und Marco Grüll fehlen Österreich im Endspurt der Nations League nun sogar acht Spieler – Teamchef Ralf Rangnick nominierte am Sonntag Rapids Yusuf Demir und Belgien-Legionär Raul Florucz nach. Mehrere Legionäre reisen zudem mit Erfolgserlebnissen an.