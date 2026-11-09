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Das ÖFB-Team legt los

Torjäger, Matchwinner und zwei weitere Pechvögel

Fußball National
09.11.2026 05:30
Christoph Baumgartner fand rasch zu alter Form
Christoph Baumgartner fand rasch zu alter Form(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Mit den Ausfällen von Carney Chukwuemeka und Marco Grüll fehlen Österreich im Endspurt der Nations League nun sogar acht Spieler – Teamchef Ralf Rangnick nominierte am Sonntag Rapids Yusuf Demir und Belgien-Legionär Raul Florucz nach. Mehrere Legionäre reisen zudem mit Erfolgserlebnissen an.

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Alaba, Wöber, Veratschnig, Wimmer, Wanner und Grillitsch – als ob die Ausfalls-Liste im österreichischen Nationalteam nicht schon lang genug wäre, trudelten bei Teamchef Ralf Rangnick am Wochenende weitere Absagen ein.

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