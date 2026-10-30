ADHS: Kinder verstehen, statt zu verurteilen

Mögliche Nebenwirkungen medikamentöser Behandlung

Natürlich sei es aber wichtig, über mögliche Nebenwirkungen zu informieren. Dazu zählt etwa verminderter Appetit. „Ist das der Fall, hilft meist ein anderer Einnahmezeitpunkt, eine Anpassung der Dosis oder ein Wechsel des Medikaments“, so der Kinder- und Jugendpsychiater. Gewicht und Wachstum gehören regelmäßig kontrolliert.