„Nowaja Gaseta“ verliert Kampf gegen Putins Regime

Sie sagen, sie schützen die verfassungsmäßige Ordnung. Nein, das ist eine antikonstitutionelle Ordnung. Denn die Verfassung wurde vergewaltigt, geschlagen und mit zugeklebtem Mund für eine lange Zeit ins Gefängnis geworfen. Ebenso wie Tausende Bürger des Landes, die einfach den Artikeln gefolgt sind. Ebenso wie Zehntausende anderer Bürger des Landes, die gezwungen waren, Flüchtlinge zu werden, ihre Häuser zu verlassen und ins Unbekannte zu gehen. Hört auf zu sagen, dass jetzt nicht das stalinistische Jahr 1937 ist und die Repressionen eine Art „digitalen Charakter“ haben. Das sind staatliche Repressionen. Und Menschen, nicht Zahlen, sterben in den Zellen. Punkt.