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Trotz späten Geniestreichs: Sabitzer droht das Aus

Deutsche Bundesliga
30.10.2026 10:07
Gehen Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund im Sommer getrennte Wege?
Gehen Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund im Sommer getrennte Wege?(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist die Entscheidung bereits gefallen? Laut deutschen Medienberichten steht Marcel Sabitzer vor dem Aus bei Topklub Borussia Dortmund.

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Am Dienstag verwandelte Marcel Sabitzer den Signal Iduna Park in ein Tollhaus. Als „Joker“ schoss er Borussia Dortmund beim 3:2 gegen Werder Bremen mit einem sehenswerten Freistoß im DFB-Pokal weiter. Doch die Zukunft des 32-Jährigen ist weiter ungewiss.

Wie „Sky“ berichtet, ist aktuell keine Vertragsverlängerung mit dem ÖFB-Star geplant. Sabitzers Kontrakt in Dortmund läuft im Sommer aus. Seit Sommer 2023 kickt der Mittelfeldmann bei den Schwarz-Gelben.

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Nun wartet der FC Bayern
In der Frühphase der noch jungen Saison kam Sabitzer bisher in den meisten Spielen nur für die letzten Minuten von der Bank.

Mit dem Bundesliga-Spitzenspiel auswärts beim FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht für Borussia Dortmund die nächste Herausforderung im vollgepackten Spielkalender an. Man darf gespannt sein, ob Sabitzer dann – wie schon im Pokal – auf sich aufmerksam machen kann …

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