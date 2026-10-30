Trotz späten Geniestreichs: Sabitzer droht das Aus

Mit dem Bundesliga-Spitzenspiel auswärts beim FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht für Borussia Dortmund die nächste Herausforderung im vollgepackten Spielkalender an. Man darf gespannt sein, ob Sabitzer dann – wie schon im Pokal – auf sich aufmerksam machen kann …