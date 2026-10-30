Trotz späten Geniestreichs: Sabitzer droht das Aus

Ist die Entscheidung bereits gefallen? Laut deutschen Medienberichten steht Marcel Sabitzer vor dem Aus bei Topklub Borussia Dortmund.
Am Dienstag verwandelte Marcel Sabitzer den Signal Iduna Park in ein Tollhaus. Als „Joker“ schoss er Borussia Dortmund beim 3:2 gegen Werder Bremen mit einem sehenswerten Freistoß im DFB-Pokal weiter. Doch die Zukunft des 32-Jährigen ist weiter ungewiss.
Wie „Sky“ berichtet, ist aktuell keine Vertragsverlängerung mit dem ÖFB-Star geplant. Sabitzers Kontrakt in Dortmund läuft im Sommer aus. Seit Sommer 2023 kickt der Mittelfeldmann bei den Schwarz-Gelben.
Nun wartet der FC Bayern
In der Frühphase der noch jungen Saison kam Sabitzer bisher in den meisten Spielen nur für die letzten Minuten von der Bank.
Mit dem Bundesliga-Spitzenspiel auswärts beim FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht für Borussia Dortmund die nächste Herausforderung im vollgepackten Spielkalender an. Man darf gespannt sein, ob Sabitzer dann – wie schon im Pokal – auf sich aufmerksam machen kann …
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