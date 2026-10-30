Markle-Skandal: Polizei lässt Vorgehen prüfen

Schreiben von Jänner 2019 im Mittelpunkt

Die britische Polizei bestätigte, im Jänner 2019 ein Schreiben erhalten zu haben mit der Ankündigung, dass es um die Sicherheit der Herzogin von Sussex gehe. Während das Schreiben „tatsächlich keine Informationen enthielt, die sich speziell auf Sicherheitsangelegenheiten bezogen, beinhaltete es eine Reihe von Behauptungen über angebliche Straftaten außerhalb des Vereinigten Königreichs“, sagte Commander Adam Slonecki. Das Schreiben sei ausgewertet und anschließend dem Büro des Herzogs und der Herzogin von Sussex zu deren Kenntnisnahme übermittelt worden.