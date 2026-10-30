Trump beleidigt Journalist: „Bring dich in Form!“

US-Präsident Donald Trump hat auf zwei Wahlkampfauftritte vor den Zwischenwahlen zum Kongress verzichtet. Kurz vor dem Election Day (Wahltag) der Midterms scheinen die Nerven blank zu liegen. Live vor Kameras beschimpfte er einen Journalisten als „krank“, schlecht in Form und „furchtbar“.
Der Journalist hatte ihn gefragt, ob er das Reisen satthabe. Trump erwiderte daraufhin: „Du bist krank, diese Frage zu stellen. Du bist krank.“
„Bring dich in Form“
Trump äußerte sich gegenüber dem Reporter nach seiner Rückkehr von einer Wahlkampftour in South Carolina nach Washington. „Ich fühle mich großartig. Du bist widerlich. Bring dich mal in Form, du siehst furchtbar aus.“
Trumps verbale Attacke im Video:
Trump verzichtete zudem auf letzte Wahlkampfveranstaltungen. Anstelle der Events in Kansas und Iowa hält der Präsident eine „große Anzahl“ virtueller „Telerallyes“ in zahlreichen Bundesstaaten ab. Trumps letzter Auftritt soll kurz vor dem Wahltag, am Freitag in Florida, stattfinden.
Die Begrüdung: Da die Republikaner in Kansas und Iowa „in einer starken Position“ seien, würden die zuvor geplanten Auftritte in diesen Bundesstaaten „nicht mehr wie vorgesehen stattfinden“, erklärte das Organisationsgremium der Partei, das Republican National Commitee (RNC).
Kurz vor den Kongresswahlen am 3. November sind die Republikaner im Umfragetief. Sie könnten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und womöglich auch im Senat einbüßen.
Meinungsforscher rechnen mit einem deutlichen Sieg der oppositionellen Demokraten. Trump selbst steht nicht auf dem Stimmzettel. Dennoch nimmt er an zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen teil, um das Ruder herumzureißen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.