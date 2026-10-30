Trump beleidigt Journalist: „Bring dich in Form!“

Zwar dauert die Amtszeit eines Präsidenten vier Jahre, doch bereits zur Halbzeit werden bei den sogenannten Zwischenwahlen sämtliche Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu vergeben. Für die Partei des amtierenden Präsidenten verliefen diese Wahlen historisch häufig mit Verlusten. (Bild: AFP/KENT NISHIMURA)