Bei Gerangel mit „Ex“ um Waffe löste sich Schuss

Schuss löste sich

Die Frau versuchte jedoch, ihrem Ex-Freund die Waffe zu entreißen, es kam zum Gerangel, dabei löste sich ein Schuss – das Projektil ging in die Zimmerdecke. Trotz der Drohung zeigte die 40-Jährige am Sonntag ihren „Ex“ an, gegen 19 Uhr rückten schließlich die Kräfte des Einsatzkommandos Cobra aus und nahmen den 45-Jährigen an dessen Wohnadresse fest.