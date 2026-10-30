Neue Nummer eins: Zverev stichelt gegen Becker

„Seit drei Jahren kritisiert“

Das Verhältnis zwischen Becker und Zverevz? Es ist kompliziert. Zwar bezeichnet sich der 58-Jährige stets als großer Fan seines Landsmannes, spart auf der anderen Seite aber auch nicht mit Kritik. „Mich hat immer nur einer die vergangenen Jahre kritisiert, so seit drei Jahren. Und das interessiert mich wenig. Immer, wenn er was gesagt hat, ist das Gegenteil passiert, damit kann ich sehr gut leben“, setzte Zverev deshalb nun zum Konter an, ohne einen Namen zu nennen.