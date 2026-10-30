Nachbarn schimpfen: Pippa „königlicher als Royals“

Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn? Das ist etwas, von dem Pippa Middleton offenbar nur träumen kann. Denn in der englischen Gemeinde Kintbury, in der die Schwester von Prinzessin Kate und ihr Ehemann James Matthews ihr rund 18 Millionen Euro teures Anwesen haben, wird über die 44-Jährige böse gelästert. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe ...
Wie britische Medien berichteten, haben sich Pippa und James zuletzt nur wenige Freunde in der Nachbarschaft gemacht. Zuerst entfachte ein Streit wegen eines Fußweges, der über ihr Grundstück geht. Die Matthews sollen eine Nutzung für die Öffentlichkeit untersagt haben, was ihnen den Unmut der Bewohner von Kintbury in der Grafschaft West Berkshire zugezogen hatte.
„Viele Gerüchte um Pippa“
Und nun gibt es in dem beschaulichen Ort neuen Zündstoff, wie der britische Journalist Max Hastings in der „Times“ berichtete. Hinter vorgehaltener Hand wird nämlich gelästert, dass das Pärchen sich zwar wie Royals benehme, ihr Verhalten aber alles andere als königlich sei.
„Im Landleben ist es ratsam, einigermaßen friedlich mit den Einheimischen umzugehen. In unserer Ecke von West Berkshire drehen sich viele lokale Gerüchte um Pippa Middleton und ihren Ehemann“, schrieb Hastings in der „Times“.
Pippa soll furchtbar geizig sein
Worüber getuschelt wird? Angeblich seien Pippa und ihr Ehemann alles andere als großzügig, wenn es darum gehe, Trinkgelder zu geben. „Es kursieren auch andere Gerüchte, die von geizigen Trinkgeldern und einem Verhalten sprechen, das ,königlicher als die Royals‘ sei“, plauderte der britische Journalist weiter aus.
Und seufzte: „All das trägt nicht gerade dazu bei, dass die Familie allseits beliebt ist.“
Kate und William lieben es bodenständig
Autsch! Ob sich Pippa da mal lieber eine Scheibe von ihrer Schwester Kate abschneiden sollte? Denn die Prinzessin von Wales und ihr Ehemann William begeistern lieber mit Bodenständigkeit als mit royaler Attitüde. Zwar übersiedelte das Paar erst im letzten Jahr in die Forest Lodge im Windsor Great Park, doch wie Kate erst unlängst ausplauderte, gibt es bei ihnen daheim keine Allüren. Selbst den Abwasch machen Kate und William selbst.
„Ich liebes, abzuwaschen. Das tue ich wirklich“, plauderte Kate bei einem Termin im September aus. Und auch ihr Ehemann packe mit an: „William übernimmt das Abtrocknen.“ Dass Kate daheim auch gerne den Kochlöffel schwingt, das ist längst bekannt.
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