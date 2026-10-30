Nachbarn schimpfen: Pippa „königlicher als Royals“

Kate und William lieben es bodenständig

Autsch! Ob sich Pippa da mal lieber eine Scheibe von ihrer Schwester Kate abschneiden sollte? Denn die Prinzessin von Wales und ihr Ehemann William begeistern lieber mit Bodenständigkeit als mit royaler Attitüde. Zwar übersiedelte das Paar erst im letzten Jahr in die Forest Lodge im Windsor Great Park, doch wie Kate erst unlängst ausplauderte, gibt es bei ihnen daheim keine Allüren. Selbst den Abwasch machen Kate und William selbst.