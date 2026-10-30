Österreichs Nummer eins posiert mit Lambo und Heli

Nach ihrem Saison-Abbruch genießt Anastasia Potapova aktuell ihre freie Zeit in Monaco. Neben einem Hubschrauberflug setzt das Tennis-Ass auch auf ein pfeilschnelles Luxus-Auto.
An der französischen Mittelmeerküste lässt es sich Anastasia Potapova offenbar richtig gut gehen. Österreichs Nummer eins posiert in ihrem jüngsten Instagram-Posting mit einem roten Lamborghini und einem schwarzen Helikopter.
Dabei präsentiert die Weltranglisten-27. auch ihren durchtrainierten Oberkörper. Mit ihren Schnappschüssen sorgt die 25-Jährige für Begeisterung bei ihren Fans in den sozialen Medien.
Körperliche Beschwerden
Anfang Oktober hatte Potapova wegen körperlicher Beschwerden das vorzeitige Ende ihrer Saison verkündet. Kurz zuvor hatte sie in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Peking gegen Landsfrau Sinja Kraus wegen Schulterproblemen aufgeben müssen. Bei den US Open im September hatte sie sich am Knie verletzt.
„Leider sendet mir mein Körper zuletzt immer häufiger Signale, dass es Zeit ist, aufzuhören. Für mich ist das das deutlichste Zeichen, dass ich eine Pause einlegen muss, meinem Körper die nötige Zeit zur Erholung gebe und stärker zurückkomme. Wir sehen uns 2027“, schrieb die seit Jahresbeginn für Österreich spielende Russin via Instagram.
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