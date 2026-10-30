ÖBB-Personal kritisiert fehlende Notfall-Trainings

„Auf Notfälle nicht vorbereitet“

Er habe in mehr als zehn Jahren keine Evakuierungsschulung gehabt, erklärte ein Zugbegleiter, der anonym bleiben wollte, dazu gegenüber der „ZiB 2“ am Donnerstagabend. Er kenne Kollegen, die in 30 Jahren nur einmal diese Schulung gemacht hätten. Auch nach dem Vorfall im Juli 2025 gebe es nach wie vor keine praktischen Evakuierungsübungen. Viele Mitarbeiter seien daher „auf Notfälle nicht vorbereitet“.