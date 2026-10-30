Diese Stars litten auch an Lewy-Körper-Demenz

Doch eines konnte sich auch der Milliardär nicht kaufen: Gesundheit. Im Jahr 2018 machte Turner seine Diagnose öffentlich, berichtete von Erschöpfung und zunehmender Vergesslichkeit. Teilweise, so sagte er, erinnere er sich nicht einmal an den Namen seiner Erkrankung. Zuvor waren bei Turner starke Stimmungsschwankungen als manisch-depressive Erkrankung eingeordnet worden – eine Fehldiagnose, wie er bekannt gab. Er starb am 6. Mai 2026 im Alter von 87 Jahren im US-Bundesstaat Florida. Turner hatte jahrelang mit Lewy-Körper-Demenz gelebt.