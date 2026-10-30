Junges Reh prüfte die Fitness der Feuerwehrleute

Eingezäuntes Areal

Was war geschehen? Die Kameraden wurden am Nachmittag zu einer Tierrettung alarmiert. Ein junges Reh hatte sich auf ein Betriebsgrundstück verirrt und fand den Weg ins Freie nicht mehr. „Panisch rannte das Tier immer wieder gegen den Maschendrahtzaun“, berichten die Einsatzkräfte. Um das arme Geschöpf von diesem Stress zu erlösen, versuchten die Feuerwehrleute es einzufangen.