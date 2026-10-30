Drogendeal aus der Gefängniszelle orchestriert

Angeklagter: „Wollte nur meine Familie versorgen“

Erst später rückte er mit seiner Version heraus: Bei der Ware habe es sich um legales CBD gehandelt. Verkaufen habe er dieses nur wollen, um seine Familie zu versorgen. Staatsanwalt Simon Mathis hakte nach. „Warum der ganze Aufwand, wenn doch alles legal war? Dann hätte schließlich auch Ihre Frau den Transport übernehmen können.“ Die Antwort des 44-Jährigen: Bei solchen Geschäften seien meist Männer anwesend. Und denen könne man nicht immer vertrauen.