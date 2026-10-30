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Fünf Jahre Haft

Drogendeal aus der Gefängniszelle orchestriert

Vorarlberg
30.10.2026 08:25
Der angeklagte 44-Jährige fasste am Ende eine Haftstrafe von fünf Jahren aus.
Der angeklagte 44-Jährige fasste am Ende eine Haftstrafe von fünf Jahren aus.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Handy hinter Gittern, 35 Kilo Cannabis und 10.000 Euro für einen Transport: Ein 44-Jähriger soll aus der U-Haft einen Drogendeal eingefädelt haben. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch tischte der Angeklagte eine ganz andere Geschichte auf – nur nahm ihm diese niemand ab.

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Braucht man für ein angeblich völlig legales Geschäft ein heimlich ins Gefängnis geschmuggeltes Handy? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Drogenprozesses am Landesgericht Feldkirch. Der 44-jährige Angeklagte soll aus seiner Untersuchungshaft heraus den Transport von 35 Kilogramm Cannabiskraut aus der Schweiz nach Österreich organisiert haben. Seinem damaligen Zellengenossen habe er dafür 10.000 Euro geboten. Der Transport kam nie zustande. Vor Gericht gab sich der mehrfach vorbestrafte Mann zunächst ausgesprochen schweigsam. Weder über seine finanziellen Verhältnisse noch über die Vorwürfe wollte er reden. Dabei drohten ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Angeklagter: „Wollte nur meine Familie versorgen“
Erst später rückte er mit seiner Version heraus: Bei der Ware habe es sich um legales CBD gehandelt. Verkaufen habe er dieses nur wollen, um seine Familie zu versorgen. Staatsanwalt Simon Mathis hakte nach. „Warum der ganze Aufwand, wenn doch alles legal war? Dann hätte schließlich auch Ihre Frau den Transport übernehmen können.“ Die Antwort des 44-Jährigen: Bei solchen Geschäften seien meist Männer anwesend. Und denen könne man nicht immer vertrauen.

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Ein wortkarger Zeuge
Auch der ehemalige Zellengenosse zeigte sich im Zeugenstand wortkarg. „Ich bleibe bei meiner Aussage vor der Polizei“, lautete seine bevorzugte Antwort. Ungefragt ließ er allerdings wissen, dass es sich um CBD gehandelt habe und ein Transport über die Grenze nie vorgesehen gewesen sei. Für den Staatsanwalt passten diese Aussagen auffällig gut zur Verteidigung des Angeklagten. Sein vernichtender Kommentar im Schlussplädoyer: „Glauben kann man viel, ich glaube es nicht.“

Fünf Jahre Hafte wegen Suchtgifthandels
Auch der Schöffensenat unter Vorsitz von Franziska Klammer schenkte der Geschichte keinen Glauben. Für legale Geschäfte werde schließlich kein Handy ins Gefängnis geschmuggelt. Die Richterin warnte zudem: „Mit so einer großen Menge Cannabis kann man der Gesellschaft massiv schaden.“ Das Urteil: fünf Jahre Freiheitsstrafe wegen Suchtgifthandels. Mildernd wirkten das teilweise Geständnis und der Umstand, dass die Taten beim Versuch blieben. Erschwerend waren unter anderem die Vorstrafen und die massive Überschreitung der Grenzmenge. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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