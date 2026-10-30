Platzverweis für ÖFB-Ass sorgt für Gesprächsstoff

Werder Bremens Trainer Daniel Thioune hat ÖFB-Kicker Alexander Prass vom nächsten Gegner Hoffenheim nach dessen Gelb-Roter Karte wegen Trikotausziehens in Schutz genommen.
„Ich bin kein Fan dieser Regel“, sagte Thioune. Prass, der gegen Bayer Leverkusen nach seinem Treffer zum 2:0 in der 89. Minute wegen des Jubelns ohne Trikot vom Platz gestellt worden war, habe niemanden getreten oder beleidigt.
„Der Junge hat in der letzten Minute ein Tor geschossen und sich darüber gefreut. Ich finde diese Regel nicht besonders charmant“, betonte Thioune.
„Ich übernehme dann gerne die Strafe“
Prass fehlt den Hoffenheimern damit am Samstag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen. „Wenn bei uns einer in der Nachspielzeit das Siegtor schießt, dann kann er gerne sein Trikot ausziehen und Gelb dafür bekommen. Ich übernehme dann gerne die Strafe“, so Thioune.
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