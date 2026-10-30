Platzverweis für ÖFB-Ass sorgt für Gesprächsstoff

„Ich übernehme dann gerne die Strafe“

Prass fehlt den Hoffenheimern damit am Samstag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen. „Wenn bei uns einer in der Nachspielzeit das Siegtor schießt, dann kann er gerne sein Trikot ausziehen und Gelb dafür bekommen. Ich übernehme dann gerne die Strafe“, so Thioune.