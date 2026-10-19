Nach Hotelbuchung kam bei Frau der Betrugsanruf

Weitere Geldforderung nicht mehr befolgt

In der Folge gab die Frau eine Überweisung in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages frei. Der Betrug fiel auf, als eine weitere Zahlungsaufforderung einging, welcher sie nicht mehr nachkam und Anzeige erstattete. Die Ermittlungen sind im Gange. Unklar ist vor allem der Zusammenhang zwischen Buchung und Anrufer.