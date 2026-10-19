Nach Hotelbuchung kam bei Frau der Betrugsanruf

Die Phantasie von Ganoven im Internet ist offenbar grenzenlos: Im Tiroler Bezirk Reutte erhielt eine Frau (38) einen betrügerischen Anruf, nachdem sie ein Hotel gebucht hatte. In Innsbruck hingegen wurde ein 84-Jährige zum Opfer der bekannten „Bankmitarbeiter-Masche“.
Die Einheimische (38) im Bezirk Reutte wurde am Freitag nach einer abgeschlossenen Zimmerbuchung in einem Beherbergungsbetrieb via Messengerdienst von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert. Dieser gab sich als Mitarbeiter des Reservierungsteam aus und verleitete sie zur Bekanntgabe ihrer Bankomatdaten über einen Phishing-Link.
Der Betrug fiel auf, als eine weitere Zahlungsaufforderung einging, welcher sie nicht mehr nachkam und Anzeige erstattete.
Aus dem Polizeibericht
Weitere Geldforderung nicht mehr befolgt
In der Folge gab die Frau eine Überweisung in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages frei. Der Betrug fiel auf, als eine weitere Zahlungsaufforderung einging, welcher sie nicht mehr nachkam und Anzeige erstattete. Die Ermittlungen sind im Gange. Unklar ist vor allem der Zusammenhang zwischen Buchung und Anrufer.
Wieder Trick mit falschem Bankmitarbeiter – hoher Schaden
Ein weiterer, allerdings eher gängiger Internetbetrug, passierte am Montag in Innsbruck: Ein 84-Jähriger wurde zuerst via Messengerdienst, dann telefonisch von einem bisher unbekannten Täter kontaktiert, der sich als angeblicher Bankmitarbeiter ausgab.
Der 84-Jährige übermittelte diesem seine Zugangsdaten zur Bank-App und bestätigte im Glauben, seine Bankdaten zu ändern, mehrere Überweisungen. Dadurch entstand ein finanzieller Schaden im niederen fünfstelligen Eurobereich.
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