Auto stürzte 60 Meter einen Waldhang hinunter

Ein Mobiltelefon dürfte nach einem Fahrzeugabsturz bei Göstling an der Ybbs zum Lebensretter geworden sein. Laut Feuerwehr erkannte das Gerät den Unfall und setzte selbstständig einen Notruf ab. Der Lenker war gegen 7.40 Uhr von einer Bergstraße abgekommen. Sein Wagen stürzte rund 60 Meter einen bewaldeten Hang hinunter. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten daraufhin zur Unfallstelle.