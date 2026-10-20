Auto stürzte 60 Meter einen Waldhang hinunter

Schwerer Unfall in Göstling an der Ybbs (NÖ): Ein Pkw-Lenker kam von einer Bergstraße ab und stürzte rund 60 Meter einen bewaldeten Hang hinunter. Sein Mobiltelefon dürfte den Unfall automatisch erkannt und einen Notruf abgesetzt haben. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.
Ein Mobiltelefon dürfte nach einem Fahrzeugabsturz bei Göstling an der Ybbs zum Lebensretter geworden sein. Laut Feuerwehr erkannte das Gerät den Unfall und setzte selbstständig einen Notruf ab. Der Lenker war gegen 7.40 Uhr von einer Bergstraße abgekommen. Sein Wagen stürzte rund 60 Meter einen bewaldeten Hang hinunter. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten daraufhin zur Unfallstelle.
Mit dem Hubschrauber ins Spital
Als die Feuerwehr eintraf, waren unter anderem ein örtlicher Arzt, der Notarzthubschrauber, die Bergrettung und das Rote Kreuz bereits vor Ort. Der Lenker war zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Fahrzeug befreit.
Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Amstetten geflogen. Bei der anschließenden Bergung des Autos half ein benachbarter Landwirt mit seinem Traktor.
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