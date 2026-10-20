Ab Samstag wird in Traiskirchen „blau gemacht“

Am Samstag eröffnet in Traiskirchen Europas erste Schlumpferlebniswelt, ein Indoor-Erlebnispark voller Attraktionen für Groß und Klein. Bei einem Probebetrieb vorige Woche durften bereits einige Kinder in die Welt der blauen Freunde hineinschnuppern. Und sie waren begeistert.
Am Wochenende ist es so weit: Dann öffnet Europas erste Schlumpferlebniswelt in Traiskirchen, Bezirk Baden, ihre Türen. Die letzten Arbeiten werden gerade abgeschlossen und vorige Woche fand bereits eine Art „Probegalopp“ mit 30 Kindern statt, erzählt Geschäftsführer Marco Chyba. Und er gesteht, dass er dabei furchtbar nervös war. Aber den Kindern hat’s gefallen, freut er sich. „Vor allem das Bällebad und die große Sandwelt sind gut angekommen“, so Chyba, der selbst seit seiner Kindheit ein großer Schlümpfe-Fan ist.
Gargamel ja, aber nicht im Kostüm
Schlumpfine, die Schlümpfe und Papa Schlumpf freuen sich schon auf ihre Gäste. Auch der böse Zauberer Gargamel ist mit von der Partie. Allerdings darf er nur als Figur vertreten sein – im Kostüm muss der Schurkenzauberer draußen bleiben, denn zu viele Kinder hatten dem verkleideten Bösewicht bereits in den bestehenden Schlumpfwelten gegen das Schienbein getreten. Dafür wartet er in seinem Schloss und jagt die Schlümpfe auch ordentlich beim Wolkenflitzer-Karussell.
Tickets können unter www.schlumpfwelt.at bereits vorreserviert werden.
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