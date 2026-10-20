Ab Samstag wird in Traiskirchen „blau gemacht“

Am Wochenende ist es so weit: Dann öffnet Europas erste Schlumpferlebniswelt in Traiskirchen, Bezirk Baden, ihre Türen. Die letzten Arbeiten werden gerade abgeschlossen und vorige Woche fand bereits eine Art „Probegalopp“ mit 30 Kindern statt, erzählt Geschäftsführer Marco Chyba. Und er gesteht, dass er dabei furchtbar nervös war. Aber den Kindern hat’s gefallen, freut er sich. „Vor allem das Bällebad und die große Sandwelt sind gut angekommen“, so Chyba, der selbst seit seiner Kindheit ein großer Schlümpfe-Fan ist.