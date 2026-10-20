Lobnig holt im Sprint-Bewerb die Bronzemedaille!

Fokus auf Olympia-Quali

Lobnig, die ihre Medaille erst am Mittwoch überreicht bekommt, reist mit einem Erfolgserlebnis aus China ab. Der Fokus liegt nun auf der Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die ersten Tickets werden bei den Europaspielen im Juni 2027 in Istanbul vergeben. „Im Bestfall qualifiziere ich mich dort für den Frauen-Einer, und dann gehen wir auf den Doppel-Zweier los“, kündigte Lobnig an. Sollte die Qualifikation im Doppel-Zweier gelingen, der als Mixed-Bewerb ausgetragen wird, sind auch die Startplätze im Einer bei Frauen und Männern fix.