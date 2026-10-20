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Die Stimme Kärntens

Umfrage: Meinung sagen und Vignetten gewinnen!

Kärnten
20.10.2026 09:00
Nutzen Sie Ihre Stimme und gestalten Sie unser Bundesland mit – als Dankeschön gibt‘s eine ...
Nutzen Sie Ihre Stimme und gestalten Sie unser Bundesland mit – als Dankeschön gibt‘s eine Vignette.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Was denken Sie über Kärnten? Wo drückt der Schuh, was funktioniert richtig gut? Und was muss sich vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 ändern? Sagen Sie uns Ihre Meinung und gewinnen Sie mit etwas Glück eine von drei Vignetten.

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Sie wollen Ihrer Meinung endlich Gehör verschaffen? Sie wollen dieses Land mitgestalten, weiterentwickeln und lebenswerter machen? Und ganz nebenbei eine Vignette für das kommende Jahr gewinnen? Dann reden Sie mit! Loggen Sie sich auf krone.at ein bzw. erstellen Sie ein Konto auf krone.at – wie das geht, erfahren Sie hier. Beantworten Sie anschließend die Fragen (siehe unten) – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei digitale Jahresvignetten für Pkw – darin eingeschlossen sind natürlich auch jene Userinnen und User, die bereits in den vergangenen Wochen unsere Umfrage „Die Stimme Kärntens“ ausgefüllt haben. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis inkl. 1. November 2026 möglich. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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Ihre Antworten bleiben anonym!
Keine Sorge: Was Sie antworten, ist nicht nachvollziehbar – Ihre Anonymität bleibt jedenfalls gewahrt. Die Anmeldepflicht auf krone.at ist eine wichtige technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen.

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei www.krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.

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