Plötzlicher Rücktritt: „Für Skisport nicht fein!“

„Das wird man schon in Sölden sehen“

Während bei der FIS Unruhe herrscht, sieht Stecher beim ÖSV große Fortschritte. „Man hat an vielen Dingen klarerweise gearbeitet und wollte wieder den nächsten Schritt machen. Und ich denke, dass man in Sölden das schon sehen wird“, so der Sportdirektor. Am Samstag steigt der Riesentorlauf der Damen, am Sonntag dann das Herren-Rennen.