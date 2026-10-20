Krawalle in Mailand: Meloni schickt jetzt Soldaten

Tausende Angreifer

Rund 2000 überwiegend schwarz gekleidete Jugendliche hatten am Sonntag im Zentrum von Mailand Geschäfte angegriffen und Straßenmobiliar zerstört. In der Via Torino, die zum Domplatz führt, wurden Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte sowie Supermärkte geplündert. Einige Täter nahmen Waren aus den Läden mit. Die Ausschreitungen ereigneten sich, nachdem es bereits am Vortag bei einer Demonstration gegen die hohen Lebenshaltungskosten zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen war. Über soziale Medien war zu einer Versammlung auf dem Domplatz aufgerufen worden.