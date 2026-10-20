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Krawalle in Mailand: Meloni schickt jetzt Soldaten

Außenpolitik
20.10.2026 08:49
Bei den Ausschreitungen wurden Geschäfte zerstört und geplündert.
Bei den Ausschreitungen wurden Geschäfte zerstört und geplündert.(Bild: EPA/PAOLO SALMOIRAGO)
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Von krone.at

Zwei Tage lang haben Vermummte in Mailand geplündert, zerstört und randaliert. Italiens Regierung unter Giorgia Meloni will deswegen jetzt 500 zusätzliche Soldaten zum Schutz der Stadt einsetzen. 

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Die Stationierung der Truppen soll Teil eines neuen Sicherheitspakets sein, das am Dienstag vom Kabinett beschlossen wird, kündigte Vize-Regierungschef Matteo Salvini an. Ministerpräsidentin Meloni kündigte zudem ein Paket mit Sofortmaßnahmen an. Unter anderem sollen die Möglichkeiten für vorbeugenden Polizeigewahrsam bei Minderjährigen ausgeweitet, gewalttätige Gruppen stärker eingeschränkt und Festnahmen nachträglich ermöglicht werden, hieß es aus Rom.

Zeitversetzte Festnahme geprüft
Zudem wird geprüft, ob mutmaßliche Täter nach gemeinschaftlich begangenen Sachbeschädigungen auch zeitversetzt festgenommen werden können. Damit soll die Strafverfolgung erleichtert werden, wenn eine Festnahme unmittelbar am Tatort nicht möglich ist. Personen, die sich an gemeinschaftlichen Gewalttaten oder schweren Verwüstungen beteiligen, sollen künftig mit einem Versammlungsverbot belegt werden.

Die Polizei zeigt nach den Ausschreitungen Präsenz vor Geschäften.
Die Polizei zeigt nach den Ausschreitungen Präsenz vor Geschäften.(Bild: AP/Luca Bruno)

Hunderte Jugendliche in Gewahrsam
Am vergangenen Wochenende hatten vermummte Demonstranten zwei Tage lang Geschäfte geplündert, Sachschäden verursacht und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Meloni beriet am Montag mit Ministern und Sicherheitsverantwortlichen über weitere Maßnahmen. Nach Polizeiangaben wurden bei den Unruhen am Sonntag 271 Jugendliche in Gewahrsam genommen. 32 Menschen wurden festgenommen, darunter 23 Minderjährige; weitere 28 Personen wurden den Justizbehörden gemeldet. Aus Sorge vor neuen Ausschreitungen schlossen Geschäfte in der Mailänder Innenstadt am Montag früher und sicherten ihre Schaufenster.

Waren aus Auslagen entfernt
Auch im Luxusviertel Via Montenapoleone wurden Waren aus den Auslagen entfernt, während die Polizei verstärkt Streife ging. Die Ausschreitungen hatten am Wochenende nach zunächst friedlichen Protesten gegen mangelhafte öffentliche Dienstleistungen und steigende Lebenshaltungskosten begonnen. Auch in mehreren anderen norditalienischen Städten war es zu Zusammenstößen gekommen.

Tausende Angreifer
Rund 2000 überwiegend schwarz gekleidete Jugendliche hatten am Sonntag im Zentrum von Mailand Geschäfte angegriffen und Straßenmobiliar zerstört. In der Via Torino, die zum Domplatz führt, wurden Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte sowie Supermärkte geplündert. Einige Täter nahmen Waren aus den Läden mit. Die Ausschreitungen ereigneten sich, nachdem es bereits am Vortag bei einer Demonstration gegen die hohen Lebenshaltungskosten zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen war. Über soziale Medien war zu einer Versammlung auf dem Domplatz aufgerufen worden.

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Supermarkt geplündert
Die Angreifer schlugen die Scheiben eines Supermarkts ein und plünderten das Geschäft. Dabei griffen sie auch einen Sicherheitsmitarbeiter an, der versucht hatte, sie am Eindringen zu hindern. Anschließend warfen sie Lebensmittel auf die Straße. Zudem kippten die Jugendlichen Mülltonnen, E-Scooter, Motorroller und Fahrräder um und schlugen die Scheiben eines Lieferwagens ein.

Präsident verurteilt Gewalt
Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella verurteilte die gewalttätigen Ausschreitungen in Mailand und sprach den verletzten Sicherheitskräften seine volle Solidarität aus. Gewalt sei nicht hinnehmbar, sagte Mattarella. Zugleich forderte er eine gründliche Analyse der Vorfälle. Die Gewalt gehe offenbar auch von neuen Akteursgruppen aus, deren Auftreten genauer untersucht werden müsse. Notwendig seien eine „intelligente und tiefgehende Analyse“ sowie eine aufmerksame Überwachung, um solchen Formen der Gewalt entgegenzuwirken, sagte der Staatspräsident. Die Ereignisse müssten aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.

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