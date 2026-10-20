Plünderer verkaufen erbeutete Luxusware auf Vinted

Bei den Unruhen in Frankreich wurden in mehreren französischen Städten Geschäfte aufgebrochen und geplündert. Dabei hatten es viele Diebe auf teure Luxuswaren abgesehen. Einiges von dem Diebesgut verkaufen sie jetzt auf Second-Hand-Plattformen wie Vinted weiter. Das Unternehmen versucht, die Artikel zu identifizieren und zu entfernen.