Maurice Dwizak gewinnt „Promi Big Brother“ 2026

Reality-TV-Star Maurice Dwizak hat in diesem Jahr die Fernsehshow „Promi Big Brother“ gewonnen. Das Publikum wählte den 28-Jährigen am Montagabend zum Sieger.
Dwizak setzte sich im Finale gegen Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (57) durch und nahm 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause (siehe Video oben). „Ich hab‘s“, rief Dwizak zu seinem Triumph in der Livesendung immer wieder und umarmte den unterlegenen Schulz. „Axel, auch gegen dich, Mann – Du bist der Champion.“
Neben Dwizak und Schulz nahmen weitere illustre Gäste teil. Zum Cast gehörten etwa No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, das einstige „Kommissar Rex“-Herrchen Gedeon Burkhard oder die „Sido-Ex und Podcasterin“ (Sat.1) Gia Georgina. Mit dabei waren auch Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Schauspielerin Anouschka Renzi sowie „XXL-Gastronom“ Redo.
Ein „Promi Big Brother“-Garten in Köln war das neue Setting in dieser Staffel. Im vergangenen Jahr mussten die Kandidaten noch auf einer Baustelle zwischen Scheibtruhe, Schotter und Mörtel hausen. Diese 13. Staffel aus dem Jahr 2025 gewann am Ende Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht.
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