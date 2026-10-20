Maurice Dwizak gewinnt „Promi Big Brother“ 2026

Dwizak setzte sich im Finale gegen Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (57) durch und nahm 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause (siehe Video oben). „Ich hab‘s“, rief Dwizak zu seinem Triumph in der Livesendung immer wieder und umarmte den unterlegenen Schulz. „Axel, auch gegen dich, Mann – Du bist der Champion.“