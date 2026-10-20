Keine Brandmelder: Frau stirbt bei Feuer in Graz

Schreckliches Ende eines Einsatzes für die Grazer Berufsfeuerwehr: Bei einem Löscheinsatz Dienstagfrüh in einer Wohnung entdeckten die Männer eine leblose Frau. Für die Grazerin gab es leider keine Rettung mehr.
Kurz vor 3.30 Uhr wurde am Dienstag die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Brand im Bezirk Lend gerufen. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil in einer Erdgeschosswohnung Feuer ausgebrochen war. Über ein Fenster im Innenhof drang bereits Brandgeruch in die darüberliegende Wohnung. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen, errichtete einen Rauchschutzvorhang und begann unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung.
Leblose Frau ins Freie gebracht
In der Küche entdeckten die Feuerwehrleute eine leblose Frau – sie wurde umgehend ins Freie gebracht und dem Roten Kreuz übergeben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen gab es aber leider keine Rettung mehr, die Frau verstarb noch an Ort und Stelle.
Brandmelder können Leben retten
Die Berufsfeuerwehr Graz war mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei übernahm noch in den Morgenstunden die Ermittlungen zur Brandursache. „Das Brandereignis in der Austeingasse hätte vermutlich mit Rauchwarnmelder einen anderen Ausgang genommen. Unser Appell richtet sich insbesondere an jene, die ihr Eigenheim noch nachrüsten sollten“, appelliert Einsatzleiter Gerald Wonner.
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