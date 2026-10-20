Keine Brandmelder: Frau stirbt bei Feuer in Graz

Kurz vor 3.30 Uhr wurde am Dienstag die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Brand im Bezirk Lend gerufen. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil in einer Erdgeschosswohnung Feuer ausgebrochen war. Über ein Fenster im Innenhof drang bereits Brandgeruch in die darüberliegende Wohnung. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen, errichtete einen Rauchschutzvorhang und begann unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung.