Sturmtief setzte Mallorca und Ibiza unter Wasser

Auf den Nachbarinseln Ibiza und Formentera waren bis zu 190 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden gefallen. Auf Ibiza waren Teile des Flughafenterminals unter Wasser, der Betrieb wurde daher zweimal unterbrochen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pumpten Wasser ab, das sich auf dem Flugfeld angesammelt hatte. Am Montag blieben Schulen auf Mallorca, Ibiza und Formentera geschlossen. Auch Veranstaltungen im Freien wurden teilweise abgesagt. Bereits am Wochenende waren Bäume umgestürzt, Straßen überflutet und Stromausfälle verzeichnet worden.