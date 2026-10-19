Betrüger griffen auf ein fremdes Konto zu

Den ersten Betrugsversuchen schenkte eine Kärntnerin keine Aufmerksamkeit, die zahlreichen SMS ignorierte sie. Aber der Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin klang vertrauenswürdig.
In mehreren SMS an eine Kärntnerin (65) wurde tagelang behauptet, ihre ID-Austria-Login-Daten seien abgelaufen. Darauf reagierte die Frau aus Klagenfurt-Land nicht. Zurecht.
Dann sprach eine vermeintliche Bankmitarbeiterin am Telefon von einem gehackten Konto. Die Kriminellen würden versuchen, auf das Konto der Kärntnerin zuzugreifen. Sie müsse ihre Zugangsdaten bekanntgeben. Jetzt. – Die 65-Jährige vertraute der Frau am Telefon und gab ihre Daten telefonisch bekannt. Betrüger überwiesen dann Tausende Euro auf Konten im In- und Ausland.
Die Polizeiinspektion Viktring ermittelt.
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