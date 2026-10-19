Betrüger griffen auf ein fremdes Konto zu

Dann sprach eine vermeintliche Bankmitarbeiterin am Telefon von einem gehackten Konto. Die Kriminellen würden versuchen, auf das Konto der Kärntnerin zuzugreifen. Sie müsse ihre Zugangsdaten bekanntgeben. Jetzt. – Die 65-Jährige vertraute der Frau am Telefon und gab ihre Daten telefonisch bekannt. Betrüger überwiesen dann Tausende Euro auf Konten im In- und Ausland.