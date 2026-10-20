Klub in der Krise: Neuer Trainer für David Alaba?

Meistertrainer als möglicher Nachfolger

Wie „TuttoMercato“ nun berichtet, soll sich Udinese deshalb schon mit andere Trainer beschäftigen. Mit Stefano Pioli soll man bereits in Kontakt stehen. Der 60-jährige Italiener war zuletzt bei der Fiorentina und bei Al Nassr tätig. Seinen größten Erfolg als Trainer feierte er 2022, als er die AC Mailand zum Meistertitel führte. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem Inter Mailand, Lazio Rom und Bologna.