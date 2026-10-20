Klub in der Krise: Neuer Trainer für David Alaba?

Alarmstimmung bei Udinese Calcio! Seit fünf Spielen wartet der italienische Erstligist, der Klub von David Alaba, auf einen Punktgewinn. Coach Kosta Runjaic gerät zunehmend unter Druck. Kommt es zum Trainerwechsel?
Erst vor wenigen Wochen war Alaba zu Udinese gewechselt. Am vergangenen Wochenende feierte Alaba sein Startelfdebüt, musste anschließend allerdings deutliche Kritik von italienischen Medien einstecken. Zu allem Überfluss soll sich der ÖFB-Kapitän auch noch an der Wade verletzt haben.
Sportlich steckt der Klub tief in der Krise. Nach sieben Spieltagen hält Udinese bei lediglich vier Punkten und liegt auf dem 16. Tabellenplatz. Die jüngsten fünf Partien gingen allesamt verloren.
Meistertrainer als möglicher Nachfolger
Wie „TuttoMercato“ nun berichtet, soll sich Udinese deshalb schon mit andere Trainer beschäftigen. Mit Stefano Pioli soll man bereits in Kontakt stehen. Der 60-jährige Italiener war zuletzt bei der Fiorentina und bei Al Nassr tätig. Seinen größten Erfolg als Trainer feierte er 2022, als er die AC Mailand zum Meistertitel führte. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem Inter Mailand, Lazio Rom und Bologna.
Letzte Chance gegen Milan?
Noch darf Runjaic offenbar auf der Trainerbank bleiben. Beim kommenden Spiel gegen die AC Mailand soll der gebürtige Wiener eine weitere Gelegenheit erhalten, die Negativserie zu beenden.
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