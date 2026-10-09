Warum hat BMW Angebot wirklich zurückgezogen?

Von Audi und BMW gab es nicht einmal ein Angebot

Der Fall hat noch eine Besonderheit: Die meisten Fahrzeuge im Fuhrpark von Landesregierung und Landtag sind nicht einzelnen Personen fest zugeordnet, sondern werden gemeinschaftlich genutzt. Beim Wagen des Landtagspräsidenten ist das anders. Er gehört zu den wenigen personengebundenen Dienstfahrzeugen. Deshalb braucht die Verwaltung nach Ablauf des derzeitigen Leasingvertrags Ersatz. Dem Präsidenten steht ein Dienstwagen samt Fahrer zur Verfügung.