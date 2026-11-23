Strenge Standards in Österreich

Der österreichische EU-Mandatar Alexander Bernhuber (ÖVP) gibt sich vorsichtig optimistisch. „Man sollte abwarten, was in dem Legislativvorschlag überhaupt drinsteht, von Schlupflöchern weiß ich noch nichts. In Österreich haben wir ohnehin die strengsten Standards und ich begrüße es, wenn die Union Käfighaltung und schreddern nun ebenfalls verbietet“, so Bernhuber im Gespräch mit der „Krone“.

Importe aus Ländern, wo die Standards viel niedriger sind, sieht er naturgemäß kritisch: „Das schwächt die hochwertige Produktion in unserem Land und täuscht auch den Konsumenten“.



