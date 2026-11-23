Die EU möchte neue Tierwohl-Standards in der Geflügelmast setzen. Noch heuer soll ein Gesetzesvorschlag auf den Tisch kommen, der die – in Österreich längst verbotene – Käfighaltung abschaffen soll. Auch das millionenfache Töten männlicher Küken soll endlich beendet werden. Doch ein mögliches Schlupfloch sorgt nun für Aufregung.
Gerade aus dem Ei geschlüpft – und direkt geschreddert oder vergast. Millionen männlicher Küken werden jährlich innerhalb der Union auf diese Art getötet. Ebenso viele Legehennen fristen ihr Dasein in engen Käfigen – eine Praxis die sich in Österreich niemand mehr vorstellen kann.
Die EU-Kommission will dem nun ein Ende setzen, der konkrete Gesetzesentwurf wird mit Spannung erwartet, vor allem bei Tierschützern. Die Organisation „Animal Equality“ warnt in einer Aussendung allerdings vor einer Aufweichung der geplanten Verbote. Es soll vorab durchgesickert sein, dass es Ausnahmeregelungen und Schlupflöcher geben könne – und diese würden nicht nur den Tierschutz stark schwächen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU gefährden.
Wäre nur ein Feigenblatt
Denn eines ist klar: Man kann nicht „Küken töten“ und Käfighaltung in der EU verbieten, aber dieses Tierleid durch die Hintertür wieder hereinholen. Täglich (!) kommen rund 1,5 Millionen Eier aus dem Ausland nach Österreich. Ein großer Teil davon über Deutschland – doch viele dieser Eier wurden gar nicht von deutschen Hennen gelegt.
Sie stammen aus Ländern wie etwa der Ukraine, wo Käfighaltung weiterhin an der Tagesordnung ist. Über sogenannte Re-Exporte gelangen sie in unseren Großhandel oder werden in Lebensmitteln wie Kuchen, Nudeln oder Mayonnaise verarbeitet. Eine entsprechende Kennzeichnungspflicht wäre hier dringend nötig!
Strenge Standards in Österreich
Der österreichische EU-Mandatar Alexander Bernhuber (ÖVP) gibt sich vorsichtig optimistisch. „Man sollte abwarten, was in dem Legislativvorschlag überhaupt drinsteht, von Schlupflöchern weiß ich noch nichts. In Österreich haben wir ohnehin die strengsten Standards und ich begrüße es, wenn die Union Käfighaltung und schreddern nun ebenfalls verbietet“, so Bernhuber im Gespräch mit der „Krone“.
Importe aus Ländern, wo die Standards viel niedriger sind, sieht er naturgemäß kritisch: „Das schwächt die hochwertige Produktion in unserem Land und täuscht auch den Konsumenten“.
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