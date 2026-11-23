Kartenlesegerät wegen Schwester angeschafft

Damit auch niemand behaupten kann, nicht genug Bargeld dabei zu haben, hat sie sich sogar ein Kartenlesegerät angeschafft. Der Grund sei ihre Schwester, die sich in den vergangenen Jahren nicht gezahlt hätte. In einem Posting erklärt die dreifache Mutter, dass sie auch den Zahlungsdienstleister Klarna für die Bezahlung ihrer Bratkartoffeln akzeptiert.