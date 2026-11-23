Sie macht sogar Gewinn
Britin will von Familie Geld fürs Weihnachtsessen
Ein Weihnachtsessen für viele Gäste vorzubereiten, kann ganz schön ins Geld gehen und ist auch viel Arbeit. Eine junge Britin hat daraus jedoch sogar ein Geschäftsmodell gemacht: Sie fordert von ihren Gästen 30 Euro pro Person. Da bleibt der 33-Jährigen sogar noch ein wenig Geld übrig. Sogar Kartenzahlung ist bei ihr möglich!
Whitney Ainscough aus Rotherham richtet gerne das Weihnachtsessen aus, aber dafür aufkommen möchte die Britin nicht. Das hat bei ihr schon Tradition, wie sie auch in sozialen Medien verrät.
Heuer ist sie sogar noch teurer als letztes Jahr geworden – sie verlangt 30 Pfund – umgerechnet rund 36 Euro – pro erwachsenen Gast. Kinder essen bei ihr zu Weihnachten etwa um den halben Preis.
Auf Instagram erklärt die Britin, dass die Gebühr fürs Weihnachtsessen bei ihr Tradition hat:
Kartenlesegerät wegen Schwester angeschafft
Damit auch niemand behaupten kann, nicht genug Bargeld dabei zu haben, hat sie sich sogar ein Kartenlesegerät angeschafft. Der Grund sei ihre Schwester, die sich in den vergangenen Jahren nicht gezahlt hätte. In einem Posting erklärt die dreifache Mutter, dass sie auch den Zahlungsdienstleister Klarna für die Bezahlung ihrer Bratkartoffeln akzeptiert.
Eigene Kinder essen gratis – aber müssen mithelfen
Ein paar Gäste kommen kostenlos davon: und zwar ihre eigenen Kinder im Alter von drei, neun und 14 Jahren. Dafür müssten diese allerdings den Abwasch übernehmen. Ainscough findet, dass der Betrag absolut gerechtfertigt sei: Den Kochen sei schließlich anstrengend, außerdem müsste man in einem Lokal noch viel mehr zahlen.
Servieren will sie Hühnerfleisch mit Gemüse wie Karotten und Kohlsprossen. Vergangenes Jahr hatte sie Truthahn kredenzt, aber sie ist überzeugt, dass der Unterschied niemandem auffallen werde. Sie rechnet mit einem Gewinn von etwa 100 Euro, da die Zutaten etwa 50 Euro ausmachen werden. „Es ist ein nettes Weihnachtsgeld für mich, um die ganze Zubereitung und Vorbereitung zu übernehmen“, so die Britin.
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