Krisen, Kriege, Teuerung und politische Grabenkämpfe: Wir stecken in einer tiefen Verunsicherung. Laut einer aktuellen Studie fehlt gleich 69 Prozent der Bevölkerung zunehmend die Orientierung – die „Krone“ hat nachgefragt.
Die Welt steht kopf – Frau und Herr Österreicher verlieren zunehmend die Orientierung. Was ist noch richtig, was falsch? Wem kann man vertrauen – und wie soll es weitergehen? Alles Fragen, auf die immer mehr Menschen im Land offenbar keine Antworten finden.
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