Vor wenigen Wochen mussten die Briten Placebo erkrankt ihr geplantes Konzert in der Wiener Stadthalle absagen (der Nachholtermin ist noch offen), jetzt trifft es die Londoner Rave-Punks The Prodigy. Statt Wiener Stadthalle live am Dienstag, dem 24. November, muss das Krankenbett gehütet werden.