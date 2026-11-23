Vor wenigen Wochen mussten die Briten Placebo erkrankt ihr geplantes Konzert in der Wiener Stadthalle absagen (der Nachholtermin ist noch offen), jetzt trifft es die Londoner Rave-Punks The Prodigy. Statt Wiener Stadthalle live am Dienstag, dem 24. November, muss das Krankenbett gehütet werden.
Ein Nachholtermin ist nicht geplant, wie in einem Statement seitens des Veranstalters bekannt gegeben wurde:
„Leider müssen wir euch mitteilen, dass The Prodigy ihre für Dienstag, 24.11.2026, geplante Show in der Wiener Stadthalle aufgrund einer Erkrankung und auf ärztliche Anordnung absagen müssen. Bereits gekaufte Tickets werden selbstverständlich rückerstattet. Die Rückabwicklung erfolgt über eure Vorverkaufsstelle.“
Man bedauere die kurzfristige Absage „außerordentlich“ und wisse, wie groß die Vorfreude auf diesen Konzertabend gewesen sei. Bei Fragen zur Rückerstattung werden die Fans gebeten, sich direkt an die jeweilige Vorverkaufsstelle zu wenden.
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