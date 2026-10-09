Andrew Garfield meidet ChatGPT nach Filmdreh

Garfield: ChatGPT wie Google benutzt

Glücklicherweise brauche er ChatGPT nicht in seinem Leben wie möglicherweise andere Menschen oder Branchen. „Als ein Schauspieler habe ich es wie eine Art „fancy Google“ benutzt, für Recherche-Zwecke. Ich weiß, dass es dafür nicht gedacht ist“, sagte der 43-Jährige.