Andrew Garfield meidet ChatGPT nach Filmdreh

Seit seiner Rolle als OpenAI-Chef Sam Altman nutzt Andrew Garfield kein ChatGPT mehr. „Ich habe ein bisschen Angst bekommen“, sagte der Schauspieler während der New-York-Premiere des Films „Artificial“.
Der Oscar-nominierte Darsteller fügte gegenüber dem Magazin „Variety“ hinzu: „Es fühlt sich an, als kennen die Leute, die uns ermutigen, diese Technologien zu nutzen, deren Kapazitäten selbst nicht genau.“ Das fühle sich für ihn unverantwortlich an.
Garfield: ChatGPT wie Google benutzt
Glücklicherweise brauche er ChatGPT nicht in seinem Leben wie möglicherweise andere Menschen oder Branchen. „Als ein Schauspieler habe ich es wie eine Art „fancy Google“ benutzt, für Recherche-Zwecke. Ich weiß, dass es dafür nicht gedacht ist“, sagte der 43-Jährige.
Als Konkurrenz für Schauspieler sieht Garfield („The Amazing Spider-Man“, „The Social Network“) Künstliche Intelligenz nach eigenen Worten nicht: „Ich glaube nicht, dass Schauspieler überflüssig werden.“ Schauspieler zählten für ihn zu „den Menschen, die die Seele der Menschheit für uns alle und für die Geschichten bewahren müssen“.
Film über Entlassung und schnelle Wiedereinstellung von Altman
Der Film „Artificial“ von Regisseur Luca Guadagnino („Call Me by Your Name“) dreht sich um die Entlassung und schnelle Wiedereinstellung von Sam Altman bei OpenAI im Jahr 2023. Neben Garfield spielen in dem Film unter anderem die beiden Oscar-Nominierten Juri Borissow (33, „Anora“) und Monica Barbaro (36, „Like A Complete Unknown“) mit.
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