Gouverneur lehnt sich gegen Trump auf

Trumps platzierte seinen Vorstoß parallel zu einer Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. Bei einer Rede im Justizministerium für dessen Umgang mit der Todesstrafe attackierte er Newsom: „Newsom, der in so vieler anderer Hinsicht ein miserabler Gouverneur ist“, hindere Angehörige von Opfern daran, „Ruhe zu finden“.