Kritik an Gouverneur
Trump will Hinrichtungen beschleunigen
US Präsident Donald Trump will auf Bundesebene verhängte Todesurteile künftig schneller vollstrecken lassen. Das Justizministerium soll nach seinem Willen darauf hinwirken, dass Hinrichtungen nach rechtskräftigen Urteilen zügiger durchgeführt werden.
Trump kritisierte, dass sich die Vollstreckung der Todesstrafe durch langwierige Verfahren oft um Jahre oder sogar Jahrzehnte verzögere. Dadurch werde Angehörigen von Opfern die Möglichkeit genommen, mit den Fällen abzuschließen.
Seine Regierung plant, den Einsatz der Todesstrafe auf Bundesebene auszuweiten und in mehr Fällen beantragen.
Gouverneur lehnt sich gegen Trump auf
Trumps platzierte seinen Vorstoß parallel zu einer Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. Bei einer Rede im Justizministerium für dessen Umgang mit der Todesstrafe attackierte er Newsom: „Newsom, der in so vieler anderer Hinsicht ein miserabler Gouverneur ist“, hindere Angehörige von Opfern daran, „Ruhe zu finden“.
In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028 und liefert sich seit Jahren eine Fehde mit Trump.
Trump begnadigte etliche Straftäter
Newsoms Presseteam reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit Verweisen darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, würden dagegen frei herumlaufen. „Gerechtigkeit“ sei „nicht zu verkaufen“.
Hier sehen Sie einen von Newsoms X-Beiträgen zu dem Thema:
47 Straftäter 2025 in den USA hingerichtet
Laut Angaben der gemeinnützigen Organisation Death Penalty Information Center ist die Todesstrafe in mehr als zwei Dutzend der 50 Bundesstaaten zugelassen. 2025 wurden demnach landesweit 47 Straftäter hingerichtet.
Laut einer jüngst erschienenen repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Pew Research Center befürworten zwei Drittel der Erwachsenen in den USA (66 Prozent) die Todesstrafe für Menschen, die wegen Mordes verurteilt wurden. Eine Mehrheit (59 Prozent) meint zugleich, dass die Todesstrafe keine abschreckende Wirkung bei der Verhinderung schwerer Straftaten habe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.