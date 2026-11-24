Gerade noch war die ganze Stadt im Bann des großen Derbys zwischen den beiden Erzrivalen Wisła und Cracovia gestanden, doch kaum 24 Stunden später hat Krakau am 7. November nach einem Amoklauf/Terroranschlag Trauer getragen – auch unser Wisła-Legionär Julius Ertlthaler zeigt sich im 2. Teil des sportkrone.at-Interviews sehr betroffen von dem Geschehen! Wie der Burgenländer von der Bluttat in „seiner“ Stadt erfahren hat und wie er die Reaktion der Bevölkerung erlebt, davon erzählt er genauso wie etwa über die Emotionalität und Rivalität zwischen den großen Fan-Lagern in Krakau, über seine Arbeitslosigkeit im Jahr 2021 oder die Umstände, wieso ihm nur drei U21-Länderspiele vergönnt gewesen sind ...