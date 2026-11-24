Mehrere Verletzte
Maskierter stürmt lokales Parteibüro der Grünen
Der deutsche Staatsschutz ermittelt nach einem Angriff auf eine Sitzung der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Medienberichten zufolge stürmte ein maskierter Mann das Parteibüro in der Stadt Schwerte und ging auf die Teilnehmer los. Mehrere Personen wurden verletzt.
Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Wie bild.de schreibt, hatte der Täter einen kleinen Handfeuerlöscher dabei. Zum Zeitpunkt des Angriffs sollen sich mehr als zehn Menschen in den Räumlichkeiten der Grünen-Fraktion befunden haben. Drei von ihnen wurden dem Vernehmen nach verletzt.
Mysteriöser Aufkleber auf Scheibe
Der Maskierte ergriff nach seinem Angriff die Flucht, nach ihm wird gefahndet. Wegen eines möglichen politischen Motivs hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Tatortarbeit wurde an einer Scheibe des Parteibüros ein Sticker mit der Aufschrift „Better dead than red“ (Besser tot als rot). Ob der Aufkleber mit der Tat zusammenhängt, ist unklar.
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