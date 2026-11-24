Mysteriöser Aufkleber auf Scheibe

Der Maskierte ergriff nach seinem Angriff die Flucht, nach ihm wird gefahndet. Wegen eines möglichen politischen Motivs hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Tatortarbeit wurde an einer Scheibe des Parteibüros ein Sticker mit der Aufschrift „Better dead than red“ (Besser tot als rot). Ob der Aufkleber mit der Tat zusammenhängt, ist unklar.