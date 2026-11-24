Schreckliche Unfalltragödie am Montagabend im Tiroler Unterland: Ein 43-jähriger Einheimischer kam bei der Talfahrt vom Niederndorferberg (Bezirk Kufstein) mit seinem Auto von der Bundesstraße ab und stürzte über das angrenzende Waldgelände ab. Der nicht angegurtete Lenker wurde während des Absturzes durch die Windschutzscheibe katapultiert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Ereignet hat sich der tragische Unfall vermutlich kurz vor 21 Uhr. Der 43-jährige Einheimische war alleine mit seinem Pkw auf der B175 vom Niederndorferberg talwärts unterwegs. „Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus den bewaldeten Hang hinunter. Rund 50 Meter unterhalb der Straße kam der Wagen schließlich zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei.
Während des Absturzes wurde der Lenker vermutlich durch die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert.
Ermittler von der Polizei
43-Jähriger offenbar nicht angegurtet
Laut derzeitigem Ermittlungsstand war der Lenker offenbar nicht angegurtet. Während des Absturzes dürfte er durch die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein.
Autowrack erst bei Aufräumarbeiten entdeckt
Der Unfall selbst wurde nicht sofort bemerkt. Es gab offenbar keine Augenzeugen. Auf der Fahrbahn befanden sich im Bereich der Unfallstelle jedoch mehrere größere Äste. „Deshalb verständigten mehrere Verkehrsteilnehmer telefonisch die Straßenmeisterei Kufstein, um die Hindernisse beseitigen zu lassen“, so die Ermittler weiter.
Im Zuge der Aufräumarbeiten gegen 21.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei schließlich den abgestürzten Pkw im darunterliegenden Waldstück. Daraufhin wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.
Reanimationsversuche blieben erfolglos
Die eintreffenden Einsatzkräfte stiegen umgehend zu dem im Hang liegenden Lenker ab. Die Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch erfolglos. „Der 43-Jährige war aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle verstorben“, so die Polizei.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Niederndorferberg und Niederndorf mit mehreren Einsatzfahrzeugen, die Straßenmeisterei Kufstein sowie Rettung, Bergrettung, First Responder, Polizei und ein Notarztteam.
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