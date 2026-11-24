Ereignet hat sich der tragische Unfall vermutlich kurz vor 21 Uhr. Der 43-jährige Einheimische war alleine mit seinem Pkw auf der B175 vom Niederndorferberg talwärts unterwegs. „Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus den bewaldeten Hang hinunter. Rund 50 Meter unterhalb der Straße kam der Wagen schließlich zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei.