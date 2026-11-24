Jahrzehntelang hielt er die großen und kleinen Momente im Burgenland mit seiner Kamera fest. Erst vor wenigen Monaten verabschiedete sich Franz Weber in den Ruhestand. Nun ist er im 76. Lebensjahr verstorben. Sein unverwechselbares „Smiley!“ bleibt unvergessen.
Jahrzehntelang war er mit seiner Kamera unterwegs, immer auf der Suche nach dem besonderen Augenblick. Jetzt ist die Stimme hinter der Linse für immer verstummt. Franz „Ferry“ Weber, langjähriger Fotograf der „Kronen Zeitung“, ist gestern, Montag, im 76. Lebensjahr verstorben.
Erst mit Jahresende 2025 hatte sich der Südburgenländer in den Ruhestand verabschiedet. „Es war eine schöne Zeit, aber mit 75 Jahren ist es vielleicht ein passender Zeitpunkt“, sagte er damals. Dass ihm der Abschied nicht leichtfiel, war unüberhörbar.
Fußball, Kunst- und Kultur und Promis waren seine Welt
Ob am Fußballplatz, bei Kunst- und Kulturveranstaltungen, Promi-Auftritten oder Terminen in seiner Heimatstadt Stadtschlaining: Franz war mit seiner Kamera zur Stelle. Besonders die Miss-Wahlen im Burgenland hatten es ihm angetan. Kaum eine ließ er aus, manchmal nahm er sogar selbst in der Jury Platz. Und wer vor seiner Linse stand, kannte seinen unverwechselbaren Zuruf: „Smiley!“ Damit brachte er die Menschen zum Lachen und sorgte ganz nebenbei für das perfekte Foto.
Die Familie war sein größtes Glück
Doch sein größtes Glück fand Franz abseits der unzähligen Pressetermine. Er war Ehemann, Papa und Opa. Vor allem seine Enkelin Nora, von der er stundenlang erzählen konnte, war sein ganzer Stolz. Mit seiner Frau Ilse verband ihn eine Liebe, die vor 57 Jahren mit einer zufälligen Begegnung in einer Weinstube begann. 1974 gaben sich die beiden das Jawort.
Sein Humor, seine Begeisterung und Freude, mit der er andere zum Lächeln brachte wird uns ewig in Erinnerung bleiben. Leb wohl, lieber Ferry. Du wirst uns fehlen.
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