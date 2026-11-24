Fußball, Kunst- und Kultur und Promis waren seine Welt

Ob am Fußballplatz, bei Kunst- und Kulturveranstaltungen, Promi-Auftritten oder Terminen in seiner Heimatstadt Stadtschlaining: Franz war mit seiner Kamera zur Stelle. Besonders die Miss-Wahlen im Burgenland hatten es ihm angetan. Kaum eine ließ er aus, manchmal nahm er sogar selbst in der Jury Platz. Und wer vor seiner Linse stand, kannte seinen unverwechselbaren Zuruf: „Smiley!“ Damit brachte er die Menschen zum Lachen und sorgte ganz nebenbei für das perfekte Foto.