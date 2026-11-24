Nico Rosberg, der 2016 Weltmeister in der Formel 1 geworden war, spricht offen über den Bruch mit Jugendfreund Lewis Hamilton und schwierige Duelle mit Max Verstappen.
Vor zehn Jahren war Nico Rosberg mit zwölf Punkten Vorsprung auf Mercdes-Teamkollege Lewis Hamilton nach Abu Dhabi gereist. Dort musste Rosberg nicht nur auf den Engländer achten. Da war noch Max Verstappen.
„In jedem Rennen, als es um meine WM ging, kam er mir voll in die Quere. Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi: Er ist teilweise wie ein Verrückter Rad an Rad gegen mich gefahren“, sagt der Deutsche über Verstappen im Gespräch mit der dpa. „Er war damals noch der absolute Heißsporn, da standen die Chancen 50:50, ob es kracht oder nicht. Das war der Wahnsinn.“
Auch Hamilton wollte in der Schlussphase alle Möglichkeiten ausschöpfen. Dafür verschleppte der vorneweg fahrende Brite das Tempo, um Verfolger Rosberg in weitere Positionskämpfe mit Sebastian Vettel und Max Verstappen zu verwickeln. Wäre der deutsche Mercedes-Pilot nur Vierter geworden, hätte Hamilton triumphiert.
„Extreme Angst“ bei Rosberg
Nach 55 Runden auf dem Yas Marina Circuit war es dann vollbracht: Rosberg zeigte Nervenstärke, wurde Zweiter und durfte sich Weltmeister nennen. „Da war große Erleichterung, weil ich bis dahin extreme Angst hatte, dass mein WM-Traum platzt und ich im letzten Moment einen Fehler mache. Es war die ultimative Drucksituation“, erzählte er. „Ich wusste nicht, ob es Lewis vielleicht sogar auf einen Crash ankommen lassen würde. Es war heftig.“
Ende einer Freundschaft
Rosbergs Weltmeister-Saison bedeutete auch den Bruch mit Hamilton. Sie gerieten im Kampf um die WM-Krone auch abseits des Asphalts in Konflikt. „Wir sind neutral. Wenn wir uns sehen, dann reden wir“, meinte Rosberg über die heutige Beziehung zum Briten. „Wir werden aber keine Freunde mehr, das waren wir ja früher. Zwischen uns ist zu viel passiert.“
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