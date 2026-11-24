„In jedem Rennen, als es um meine WM ging, kam er mir voll in die Quere. Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi: Er ist teilweise wie ein Verrückter Rad an Rad gegen mich gefahren“, sagt der Deutsche über Verstappen im Gespräch mit der dpa. „Er war damals noch der absolute Heißsporn, da standen die Chancen 50:50, ob es kracht oder nicht. Das war der Wahnsinn.“