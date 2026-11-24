Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen will die NATO den Luftraum über dem Land stärker überwachen. Auch am späten Montagabend gab es Luftalarm in Polen. Nach Angaben des polnischen Militärs handelte es sich um eine russische Drohne, die während eines nächtlichen Angriffs auf die Westukraine kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen sei.
Es sei die Freigabe zum Abschuss des Objekts erteilt worden, teilen die polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit. Man habe jedoch auf den Waffeneinsatz verzichtet, nachdem der Flugkörper seinen Kurs nach Osten geändert habe. Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau, hergestellt worden sein. Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen.
Ministerpräsident Donald Tusk wandte sich nach den jüngsten Vorfällen an die übrigen Visegrad-Staaten und bat sie um Hilfe. „Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten“, sagte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker nahm als Gast an dem Treffen teil.
„Ich bitte euch um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine“, sagte Tusk bei dem Treffen in Bratislava. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.
AWACS-Frühwarnflugzeug wird verlegt
Die NATO, der auch die vier Visegrad-Staaten angehören, verstärkte unterdessen die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. General Alexus Grynkewich prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten, hieß es.
Zu Details der Entscheidung äußerte sich die Sprecherin nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons geht es um die Verlegung eines Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.
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