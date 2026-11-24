Es sei die Freigabe zum Abschuss des Objekts erteilt worden, teilen die polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit. Man habe jedoch auf den Waffeneinsatz verzichtet, nachdem der Flugkörper seinen Kurs nach Osten geändert habe. Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau, hergestellt worden sein. Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen.