Auch bei den Deutschen herrscht Furst. „Wenn wir hier eine Woche lang richtig gute Trainingsbedingungen vorgefunden hätten, hätte ich kein Problem damit, wenn drei andere Nationen ein paar Fahrten mehr auf dem Rennhang machen können. Aber weil wir hier bis am Sonntag nicht richtig trainieren konnten, müssten jetzt alle zusammenhalten. Leider ist das nicht der Fall“, wird Herren-Chef Christian Schwaiger vom „Blick“ zitiert.