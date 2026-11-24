Großer Ärger bei den Schweizern! Weil die Amerikaner, die Österreicher und die Norweger vor den Weltcuprennen in Copper Mountain zwei Einheiten auf dem Wettkampfgelände absolvieren durften, fühlen sich die anderen Ski-Teams benachteiligt.
Die starke Schweizer Speed-Truppe rund um den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen durfte nur einmal auf die Rennpiste. Dies sorgt für große Aufregung. Der „Blick“ schreibt von einer „äußerst fragwürdigen Entscheidung“ des US-Gastgebers. Die Schweizer Trainer haben gegen diese sogar bei der Mannschaftsführersitzung protestiert – jedoch ohne Erfolg.
Auch bei den Deutschen herrscht Furst. „Wenn wir hier eine Woche lang richtig gute Trainingsbedingungen vorgefunden hätten, hätte ich kein Problem damit, wenn drei andere Nationen ein paar Fahrten mehr auf dem Rennhang machen können. Aber weil wir hier bis am Sonntag nicht richtig trainieren konnten, müssten jetzt alle zusammenhalten. Leider ist das nicht der Fall“, wird Herren-Chef Christian Schwaiger vom „Blick“ zitiert.
Chaotische Trainingsbedingungen
Zu hohe Temperaturen hatten dazu geführt, dass die Schneedecke in den Rocky Mountains dünn ist. Jene Ski-Asse, die schon die ein oder andere Woche vorher ins Alpin-Zentrum in Copper Mountain gekommen sind, um direkt vor Ort zu trainieren, mussten sich vor allem in Geduld üben. Trainingsfahrten auf der Rennpiste waren bis Sonntag nicht möglich, lediglich auf kleinen Postenabschnitten durfte man sich versuchen.
Vorteil für Kriechmayr und Co.
Neben den Amerikanern und den Norwegern durften auch die Österreicher zweimal auf dem Rennhang in Copper Mountain trainieren. Der Grund: Das US-Skiteam hatte in Sölden von besseren Trainingsmöglichkeiten profitiert. Nun revanchierte man sich beim ÖSV.
Der Speed-Auftakt am 28. November mit dem Super-G in Copper Mountain wird mit Spannung erwartet. „Im Männer-Super-G, unserer besten von acht Disziplinen bei Männern und Frauen, haben wir schon einige Anwärter dabei“, zeigt sich Alpinchef Christian Mitter trotz des ÖSV-Stottertstarts in die neue Saison zuversichtlich.
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