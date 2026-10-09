„Forsthaus Rampensau“: Wer ist wer? Der Überblick!

Sie fragen sich, wer da am Bild ist? Keine Sorge, damit sind Sie vermutlich nicht allein! Bei so vielen Reality-Sternchen verliert man schnell den Überblick. Wir verraten, wer die Rampensäue sind, woher man sie kennt und was sie sonst so treiben. Damit Sie beim nächsten Forsthaus-Zoff garantiert mitreden können! (Bild: © ProsiebenSat1Puls4)