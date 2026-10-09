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5. Staffel!

„Forsthaus Rampensau“: Wer ist wer? Der Überblick!

Stars & Society
09.10.2026 20:15
Sie fragen sich, wer da am Bild ist? Keine Sorge, damit sind Sie vermutlich nicht allein! Bei so ...
Sie fragen sich, wer da am Bild ist? Keine Sorge, damit sind Sie vermutlich nicht allein! Bei so vielen Reality-Sternchen verliert man schnell den Überblick. Wir verraten, wer die Rampensäue sind, woher man sie kennt und was sie sonst so treiben. Damit Sie beim nächsten Forsthaus-Zoff garantiert mitreden können!(Bild: © ProsiebenSat1Puls4)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Geht es Ihnen auch so? Bei der Fülle an Reality-Stars, die gerade im „Forsthaus Rampensau“ aufeinandertreffen, kennt man sich hinten und vorne nicht aus. Wer ist wer? Woher kennt man die Gesichter? Und was machen diese Kandidaten eigentlich, wenn sie gerade nicht vor der Kamera stehen? Wir bringen Licht ins Reality-Dickicht!

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Damit Sie beim nächsten Streit, Flirt oder Spiel nicht ratlos dasitzen, stellen wir die elf Teams der fünften Staffel vor.

Willkommensparty im „Forsthaus Rampensau“: Schon beim ersten gemeinsamen Treffen wird gefeiert. ...
Willkommensparty im „Forsthaus Rampensau“: Schon beim ersten gemeinsamen Treffen wird gefeiert. Mit dabei sind unter anderem YouTuber Krappi (ganz links), Dragqueen Shira (rote Haare), Julia, Vanessa mit Cowboyhut, Dragqueen Philisha, Polizeikomiker Rafael Osy sowie „Gemeindebau“-Susi und Beverly (sitzend).(Bild: ATV)

Sie alle wollen den Titel „Rampensau 2026“
Hier erfahren Sie, wer hinter den bekannten Namen steckt, welche TV-Formate die Kandidaten bereits auf dem Buckel haben und mit welchen Plänen sie in Kärnten angetreten sind.

Schließlich wollen sie alle den Titel „Rampensau 2026“ und immerhin 20.000 Euro Preisgeld gewinnen.

Hier der schnelle Überblick: Das sind die Teams im „Forsthaus Rampensau“:

  • Julian und Tom – Vater-Sohn-Duo aus „Mein Gemeindebau“

  • Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa – Internet-Star und „Match in Paradise“-Kandidatin

  • Lisa und Geri – bekannt aus „Teenager werden Mütter“ und als Rapper Caprisohnn

  • Butti und Sophie – Online-Comedian und seine Freundin

  • Peter und Alisa – bekannt aus „Bauer sucht Frau“

  • Julia alias trinksaufmich und Ebru alias schwesta_ebra – Influencerin und Musikerin

  • Phillip Leis und Rafael – Reality-TV-Partyprofi und Content Creator

  • Philisha Conditioner und Shira – zwei Dragqueens mit Bühnenerfahrung

  • Simone Lugner und Alexander Schneller – Society-Witwe und Zirkusdirektor

  • Susi und Norbert – Publikumslieblinge aus „Mein Gemeindebau“

  • Beverly und Elsa – Reality-TV-Kandidatinnen mit „Forsthaus“-Erfahrung 

Julian und Tom: Vater und Sohn aus „Mein Gemeindebau“
Julian und Tom kennt man aus der ATV-Realityshow „Mein Gemeindebau“.  Sohn Julian hat sich mit viralen Social-Media-Videos eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ob mit Pheromon-Parfüm oder seinen Rap-Einlagen – der Wiener versteht es, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. An seiner Seite steht Vater Tom, der darauf achtet, dass sein Sohn trotz des Erfolgs am Boden bleibt.

Mit ihrem Band-Kollektiv DONIJP verfolgen sie große Pläne. „Mit dem Gewinn würde ich einen Tourbus für die Band kaufen und dann österreichweit auftreten“, verrät Tom. 

Julian und Tom kennt man aus „Mein Gemeindebau“ und jetzt aus „Forsthaus Rampensau“. Ihr Band ...
Julian und Tom kennt man aus „Mein Gemeindebau“ und jetzt aus „Forsthaus Rampensau“. Ihr Band heißt: DONIJP(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa: Internet-Star trifft Reality-TV
Manuel „Krappi“ Krappinger ist einer der bekanntesten Internet-Stars Österreichs. Mit seinen Social-Media-Inhalten machte sich der Oberösterreicher einen Namen, bevor er 2025 ins Reality-TV wechselte. Bei „Match in Paradise“ suchte er nach der großen Liebe – gefunden hat er sie dort allerdings nicht.

Sie sind absolute Reality-Profis: „Krappi“ und Vanessa waren schon in der Show „Match in ...
Sie sind absolute Reality-Profis: „Krappi“ und Vanessa waren schon in der Show „Match in Paradise“(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Auch Vanessa kennt das Datingformat. Sie war bereits in der zweiten Staffel dabei und verdrehte als „Hottie“ den Männern die Köpfe. Die beiden Oberösterreicher sind schon lange eng befreundet und wollen nun als Team zeigen, was sie draufhaben.

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Fast alle Kandidaten waren bei der gestrigen Premiere dabei.
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Lisa und Geri: Bekannt aus „Teenager werden Mütter“
Lisa kennt man aus „Teenager werden Mütter“, Geri ist als Rapper Caprisohnn unterwegs. Die 28-Jährige ist zweifache Mutter und bezeichnet sich selbst als ATV-Ikone und verdient ihr Geld auf einer Online-Plattform für Erwachsene und wird dabei von ihrem Partner Geri unterstützt. Sie sagt über sich selbst: „Ich habe immer Lust“, was sie „Forsthaus“ hinglänglich beweist.

Vor Geri war Lisa mit einem gewissen Marcell liiert, eine Art Kultfigur aus „Teenager werden Mütter“, der so einige Kinder mit Teenagern gezeugt hat. Von Lisas Kind war er allerdings, wie ein DNA-Test bewies, doch nicht der Vater. 

Lisa aus „Teenager werden Mütter“ mit ihrem Geri, der für ihren Sohn ein „Bonus“-Papa ist und ...
Lisa aus „Teenager werden Mütter“ mit ihrem Geri, der für ihren Sohn ein „Bonus“-Papa ist und mit dem sie im „Forsthaus Rampensau“ fleißig an weiterem Nachwuchs bastelt.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Butti und Sophie: Comedian mit Freundin
Butti bringt als Online-Comedian Erfahrung mit, wenn es darum geht, Menschen zum Lachen zu bringen. Im Forsthaus ist seine Freundin Sophie an seiner Seite. Sie ist die Präsenz vor der Kamera nicht gewohnt, steht ihrem Butti aber bei. Er ist überzeugt, dass sie damit gute Voraussetzungen für das Abenteuer mitbringen. Ob die lange Beziehung auch dem Druck und den Konflikten in der Hütte standhält, wird sich zeigen.

Butti brachte seine Freundin mit in das „Forsthaus Rampensau“, obwohl sie eher nervös war, so ...
Butti brachte seine Freundin mit in das „Forsthaus Rampensau“, obwohl sie eher nervös war, so plötzlich im Rampenlicht zu stehen.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Peter und Alisa: Liebe aus „Bauer sucht Frau“
Peter aus Tirol wurde durch „Bauer sucht Frau“ bekannt. Bei der österreichischen Ausgabe wollte es mit der großen Liebe zunächst nicht klappen. Fündig wurde er schließlich in der internationalen Version des Formats: Dort lernte er die deutsche Bürokauffrau Alisa kennen.

Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar, seit Anfang des Jahres wohnen sie gemeinsam in Tirol. Beide haben sich für den Jungbauernkalender 2027 ausgezogen. 

Peter und Alisa sind Reality-Formate gewohnt. Sie haben sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen- und ...
Peter und Alisa sind Reality-Formate gewohnt. Sie haben sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen- und lieben gelernt.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Julia alias trinksaufmich und Ebru alias schwesta_ebra
Julia und Ebru sind Online-Persönlichkeiten. Julia, in den sozialen Medien als „trinksaufmich“ bekannt, und Musikerin Ebru alias „schwesta_ebra“ sind seit der Schulzeit unzertrennlich. Die beiden sind seit 13 Jahren ein Paar und passen nicht unbedingt in das klassische Reality-TV-Schema.

Influencerinnen mit Wiedererkennungswert: Julia ist unter dem Namen trinksaufmich bekannt, Ebru ...
Influencerinnen mit Wiedererkennungswert: Julia ist unter dem Namen trinksaufmich bekannt, Ebru tritt als schwesta_ebra auf.(Bild: Bernhard Eder)

Julia nutzt ihre Reichweite für feministische Inhalte und stößt damit Diskussionen an. Ebru wiederum verarbeitet gesellschaftliche Themen in ihrer Musik, darunter Sexismus und toxische Männlichkeit. 

Phillip Leis und Rafael: Reality-TV trifft Content Creation
Der Wiener Phillip Leis ist aus Formaten wie „Match in Paradise“ und „EDEN – Du bezahlst für jede Lüge“ bekannt. Bei Letzterem lernte er auch seine Freundin Julia kennen. Flirts, Partys und Diskussionen gehören für den Reality-Profi zum Geschäft.

Phillip Leis (l.) und Rafael (r.)
Phillip Leis (l.) und Rafael (r.)(Bild: ATV/Berhanrd Eder)

Im Forsthaus tritt er gemeinsam mit Content Creator Rafael Osy an. Der ist vor allem mit seinen Polizisten-Sketchen im Internet bekannt. 

Philisha Conditioner und Shira: Drag-Power im Forsthas
Philisha Conditioner gilt als Ikone der österreichischen Drag-Szene und hat auf Bühnen in ganz Europa Erfahrung gesammelt. Shira ist noch nicht so lange als Drag-Artistin aktiv, dürfte manchen Zuschauern aber bekannt vorkommen.

Denn Shira stand bereits als Model Felix bei „Austria’s Next Topmodel“ und „Germany’s Next Topmodel“ vor der Kamera. Im Forsthaus treffen nun Glamour, unterschiedliche Temperamente und große Sprüche aufeinander.

Philisha Conditioner (l.) und Shira (eigentlich Felix, r.) sind die ersten Dragqueens im ...
Philisha Conditioner (l.) und Shira (eigentlich Felix, r.) sind die ersten Dragqueens im „Forsthaus Rampensau“(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Simone Lugner und Alexander Schneller: Society trifft Zirkuswelt
Simone Lugner ist vermutlich die bekannteste Teilnehmerin dieser Staffel. Als Witwe von Richard Lugner steht sie regelmäßig im Rampenlicht und weiß, wie man sich auf Veranstaltungen bewegt. 

An ihrer Seite steht Alexander Schneller, Artist und Zirkusdirektor. Die beiden lernten einander beim Diversity-Ball kennen und sind seither befreundet. Während Simone ihre Stärken im Umgang mit Menschen sieht, bringt Alexander körperliche Fitness und Wettkampfgeist mit.

Diese Frau kennen Sie vermutlich: Richard Lugners Witwe Simone (nicht „Mausi“, nicht „Katzi“, ...
Diese Frau kennen Sie vermutlich: Richard Lugners Witwe Simone (nicht „Mausi“, nicht „Katzi“, aber „Biene“) ist mit Zirkusdirektor im „Forsthaus Rampensau“ angekekommen.(Bild: ATV)

Susi und Norbert: Das Duo aus „Mein Gemeindebau“
Auch Susi und Norbert kennt man aus „Mein Gemeindebau“.  Seit acht Jahren sind die aus Indonesien stammende Susi und der pensionierte Koch Norbert ein Paar. Ihre Fans lieben sie für ihren unverblümten Humor und die liebevollen Sticheleien, mit denen sie sich regelmäßig gegenseitig aufziehen.

Der 64-jährige Norbert nimmt das Forsthaus eher als Abenteuer. Er will neue Leute kennenlernen und glaubt nicht unbedingt an den Sieg. Susi, 63 und ehemalige Krankenpflegerin, sieht das ganz anders: Sie will gewinnen und vom Preisgeld eine echte Tasche von „Lui-Ding-Dong“ kaufen.

Susi und Norbert kennt man aus „Mein Gemeindebau“. Susi will sich eine echte „Lui-Ding-Dong“ ...
Susi und Norbert kennt man aus „Mein Gemeindebau“. Susi will sich eine echte „Lui-Ding-Dong“ kaufen.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Auch optisch fallen die beiden auf. Norbert trägt stolz seine lange Mähne, Susi besitzt rund 100 Perücken. Wer die beiden aus dem Fernsehen kennt, weiß: Bei diesem Duo sind freche Sprüche praktisch garantiert.

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Beverly und Elsa: Forsthaus-Erfahrung aus Deutschland
Beverly und Elsa kennen das Format bereits aus der deutschen Ausgabe von „Forsthaus Rampensau“. Dort hat es für den Sieg nicht gereicht. Jetzt wollen die beiden Österreicherinnen einen neuen Anlauf nehmen – diesmal gemeinsam als Team.

Die 33-jährige Wienerin Beverly und die 21-jährige Niederösterreicherin Elsa sind in der Reality-Welt quasi daheim. Zu ihren bisherigen Stationen zählen Formate wie „Germany’s Next Topmodel“, „Villa der Versuchung“ und „Good Luck Guys“.

Sie sind die richtig alten Hausen im Reality-TV: Elsa und Beverly waren schon in zahlreichen ...
Sie sind die richtig alten Hausen im Reality-TV: Elsa und Beverly waren schon in zahlreichen Formaten dabei und wissen, welches Maß an Gezicke nötig ist!(Bild: ATV / Bernhard Eder)

Ob es diesmal für den Titel „Rampensau 2026“ reicht, wird sich auf der Kärntner Alm zeigen. Und wir sind gespannt, ob Sie sich jetzt auskennen, wer wer ist! Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare, mit wem sie jetzt was anfangen können und mit wem so gar nicht!

Wir verraten noch, wer ganz oben auf dem Bild zu sehen ist: Links die Dragqueens Philisha und Shira, Vanessa, Krappi, Julia und Beverly.

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