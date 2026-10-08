Die wildesten „Forsthaus Rampensau“-Romanzen

Staffel 2: Erik & Cathy

In Staffel 2 zog Erik alias „Satansbratan“ gemeinsam mit Freund Mio ein. Cathy Lugner war an der Seite von Tennis-Ass Daniel Köllerer im „Forsthaus Rampensau“. Zwischen den beiden entwickelte sich schon früh ein Flirt. So suchten die beiden immer wieder ihre Nähe. Doch das Ende der Romanze kam schneller als gedacht, als das Aus von Cathy & Daniel im Raum stand. Mit ihrem Auszug endete sie.