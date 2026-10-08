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Die wildesten „Forsthaus Rampensau“-Romanzen

Stars & Society
08.10.2026 20:00
Im „Forsthaus Rampensau“ wird bereits traditionell nicht nur um den Sieg gekämpft, sondern auch ...
Im „Forsthaus Rampensau“ wird bereits traditionell nicht nur um den Sieg gekämpft, sondern auch um die eine oder andere Liebelei. Wir präsentieren die wildesten Flirts der Alpenshow!(Bild: Krone-Collage/ATV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heiße Küsse, verbotene Annäherungen und jede Menge Drama! Im „Forsthaus Rampensau“ wird nicht nur um den Sieg gekämpft, sondern auch leidenschaftlich geflirtet. Von Eifersuchtsdramen über Whirlpool-Romanzen bis zu geheimen Tête-à-Têtes auf der Toilette: Diese Lovestorys sorgten für die größten Aufreger der Show.

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Staffel 1: Rebecca & Lev
Auf engstem Raum zusammen haben sich in der ersten Staffel Lev, der gemeinsam mit Luis im Forsthaus war, und Rebecca Rapp, Teampartnerin von Sonja Plöchl, kennengelernt.

Zwischen den beiden entwickelte sich eine intensive Verbindung, die auch für den Verlauf des Spiels nicht unentscheidend war. Schließlich waren die beiden auch immer noch Konkurrenten – die Lösung war eine Allianz. Doch wo Gefühle im Spiel sind, kommt auch das Drama nicht zu kurz: Am Programm standen Eifersucht, Diskussionen, blank liegende Nerven, aber auch emotionale Versöhnungen.

Hier noch einmal Szenen ihrer leidenschaftlichen Romanze zum Durchklicken: 

Staffel 1: Rebecca & Lev
Staffel 1: Rebecca & Lev(Bild: ATV)
Staffel 1: Rebecca & Lev
Staffel 1: Rebecca & Lev(Bild: ATV)
Staffel 1: Rebecca & Lev
Staffel 1: Rebecca & Lev(Bild: ATV)
Staffel 1: Rebecca & Lev
Staffel 1: Rebecca & Lev(Bild: ATV)

Staffel 2: Erik & Cathy
In Staffel 2 zog Erik alias „Satansbratan“ gemeinsam mit Freund Mio ein. Cathy Lugner war an der Seite von Tennis-Ass Daniel Köllerer im „Forsthaus Rampensau“. Zwischen den beiden entwickelte sich schon früh ein Flirt. So suchten die beiden immer wieder ihre Nähe. Doch das Ende der Romanze kam schneller als gedacht, als das Aus von Cathy & Daniel im Raum stand. Mit ihrem Auszug endete sie.

Die Fernsehbilder von Erik und Cathy waren besonders süß – schauen Sie mal: 

Staffel 2: Erik & Cathy
Staffel 2: Erik & Cathy(Bild: ATV)
Staffel 2: Erik & Cathy
Staffel 2: Erik & Cathy(Bild: ATV)
Staffel 2: Erik & Cathy
Staffel 2: Erik & Cathy(Bild: ATV)
Staffel 2: Erik & Cathy
Staffel 2: Erik & Cathy(Bild: AFV)

Staffel 3: Zoe Saip & Stefan
Stefan ist gemeinsam mit Bäuerin Sarah ins Forsthaus eingezogen, Zoe Saip gemeinsam mit Robert. Zwischen Zoe und Stefan entwickelte sich rasch ein gegenseitiger Forsthaus-Flirt, der damit begann, dass Zoe ihn in ihr Bett einlud. Denn Schlafplätze waren Mangelware und Stefan sollte nicht am Boden schlafen. Danach kamen sich die beiden schnell näher, es folgte der erste Kuss.

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Für die temperamentvolle Zoe war Stefan der „Ruhepol”, für sich zog sie aber schnell ihre Grenze: „Weiter als küssen, werden wir nicht gehen. Denke ich jetzt mal.“ Dass die Anziehung nicht nur einseitig war, bestätigte auch Stefan. Für eine Beziehung außerhalb der Alm reichte es jedoch nicht.

Staffel 3: Zoe Saip & Stefan
Staffel 3: Zoe Saip & Stefan(Bild: ATV)
Staffel 3: Zoe Saip & Stefan
Staffel 3: Zoe Saip & Stefan(Bild: ATV)

Staffel 3: Selina & Robert
Selina Hager war vor ihrem Einzug ins „Forsthaus Rampensau“ noch recht unbekannt. Gemeinsam mit ihrem Cousin Max alias „Maxamillion“ startete sie auf der Kärntner Alm ihre Reality-TV-Karriere. Robert hingegen war bereits durch seine Teilnahme im Dating-Format „Match in Paradise“ bekannt. Da es dort mit der Liebe letztendlich nicht klappte, war sein Herz bereit für ein neues Abenteuer.

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So lernten sich Selina und Robert im Forsthaus kennen und entwickelten wohl die bis zu dem damaligen Zeitpunkt skandalöseste Romanze des Formats: Mit einem Höhepunkt im Whirlpool, den wohl auch Mit-Konkurrent Johannes Höfinger so schnell nicht vergisst, als Robert Selinas Fuß küsste. Auch nach der Show haben sich die beiden weiter getroffen, doch die Liebe scheiterte.

Staffel 3: Selina & Robert
Staffel 3: Selina & Robert(Bild: ATV)
Staffel 3: Selina & Robert
Staffel 3: Selina & Robert(Bild: ATV)

Staffel 4: Zoe & Daniel
Zu den absoluten Traum-Paaren der „Forsthaus Rampensau“-Geschichte zählen unter anderem auch Zoe Müllner & Daniel Fischer. Auch die beiden haben sich auf der Kärntner Alm näher kennengelernt. Zu Beginn machte Daniel noch mehreren Forsthaus-Bewohnerinnen schöne Augen, doch eine wahre Verbindung spürte er nur mit Zoe.

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Ob Kuscheln im Bett, dem gemeinsamen Sterne beobachten in der Nacht oder romantische Dates im Whirlpool. Hier sind ordentlich die Funken geflogen. Der Haken an der Sache: Daniel war mit seiner Ex-Freundin Sabrina Wlk im Team und das sorgte für eine große Menge an Diskussionsstoff in der Hütte.

Ganz ehrlich, das waren richtig verliebte Blicke, die Zoe ihrem Stefan zuwarf – hier durchklicken:

Staffel 3: Zoe & Daniel
Staffel 3: Zoe & Daniel(Bild: ATV)
Staffel 3: Zoe & Daniel
Staffel 3: Zoe & Daniel(Bild: ATV)
Staffel 3: Zoe & Daniel
Staffel 3: Zoe & Daniel(Bild: ATV)

Staffel 4: Linda & Ferry
In Staffel 5 konnten auch Linda & Ferry weder Augen noch Finger voneinander lassen. Linda war mit ihrer Freundin Yessica im Team, Ferry gemeinsam mit Rapper Marvin. Linda & Ferry sorgten mit ihren offensichtlichen Flirts mehrmals für Aufsehen. Nicht nur bei den Mitbewohnern, sondern auch beim Publikum.

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Denn sie ließen sich von den Kameras in der Hütte nicht abhalten und kamen sich nicht nur in der Sauna oder dem Whirlpool näher – mit einem gegen die Regeln verstoßenden, gemeinsamen Ausflug auf die Toilette waren sie für wenige Momente ungestört. Den Raum mussten sie natürlich sofort wieder verlassen. Was darin geschehen ist, wissen nur die beiden.

Staffel 4: Linda & Ferry (im Pool, aber nicht zu sehen)
Staffel 4: Linda & Ferry (im Pool, aber nicht zu sehen)(Bild: ATV)
Staffel 4: Linda & Ferry (auch hier im Pool, aber nicht zu sehen)
Staffel 4: Linda & Ferry (auch hier im Pool, aber nicht zu sehen)(Bild: ATV)
Staffel 4: Linda & Ferry
Staffel 4: Linda & Ferry(Bild: ATV)
Staffel 4: Linda & Ferry
Staffel 4: Linda & Ferry(Bild: ATV)

Ausblick auf „FSK 18“-Content
Wer wohl für die wildesten Liebesgerüchte in der neuen Staffel sorgen wird? Von „FSK 18“ ist jedenfalls bereits im Trailer zur Reality-Show die Rede. Die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau Österreich“ startet am Freitag, 9. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn. Danach gibt’s jeden Freitag eine neue Dosis Forsthaus-Chaos.

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