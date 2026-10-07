„Forsthaus Rampensau“-Paar lässt die Hüllen fallen

Hui, hot! Vor dem Start von „Forsthaus Rampensau“ lassen Bauer Peter und seine Alisa die Herzen der Fans höher schlagen. Das Pärchen zog sich vor seine Einzug in die ATV-Alm nämlich noch schnell für den Jungbauernkalender aus. Und bringen ihre Fans mit fast und völlig nackten Tatsachen ins Schwitzen ...