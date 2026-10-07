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„Forsthaus Rampensau“-Paar lässt die Hüllen fallen

Stars & Society
07.10.2026 20:00
Bald sind sie im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen, davor ließen Bauer Peter und seine Alisa noch ...
Bald sind sie im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen, davor ließen Bauer Peter und seine Alisa noch für den Jungbauernkalender die Hüllen fallen.(Bild: Krone-Collage/Jungbauernkalender/Katharina Jessner, Jungbauernkalender/Stefan Sappert)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hui, hot! Vor dem Start von „Forsthaus Rampensau“ lassen Bauer Peter und seine Alisa die Herzen der Fans höher schlagen. Das Pärchen zog sich vor seine Einzug in die ATV-Alm nämlich noch schnell für den Jungbauernkalender aus. Und bringen ihre Fans mit fast und völlig nackten Tatsachen ins Schwitzen ...

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Im „Forsthaus Rampensau“ wollen Peter und seine Alisa mit voller Bauer-Power überzeugen und sich den Titel „Rampensau 2027“ ergattern. Noch vor dem Start der beliebten ATV-Reality-Show am Freitag ließen der Tiroler und seine Liebste aber die Hüllen fallen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Peter sorgt für Schnappatmung
Denn vor allem Peter hat beim Shooting für den Jungbauernkalender keine halben Sachen gemacht: Er präsentiert sich im kommenden Jahr splitterfasernackt – und beweist damit im Mai der Men-Edition, dass sich die harte Arbeit am Bauernhof wirklich auszahlt!

„Bauer sucht Frau“ und „Forsthaus Rampensau“-Star Peter ließ für den Jungbauernkalender 2027 ...
„Bauer sucht Frau“ und „Forsthaus Rampensau“-Star Peter ließ für den Jungbauernkalender 2027 alle Hüllen fallen.(Bild: Jungbauernkalender/Katharina Jessner)

Alisa wird zum sexy Cowgirl
Aber nicht nur Peter macht im Jungbauernkalender eine fantastische Figur, auch seine Freundin Alisa lässt Fan-Herzen höher schlagen.

Im knappen Stringtanga verwandelt sie sich in ein fesches Cowgirl und heizt nicht nur den „Bauer sucht Frau“, sondern auch den „Forsthaus Rampensau“-Fans im kommenden Dezember ein.

Seine Freundin Alisa verwandelte sich beim Shooting für den Jungbauernkalender in ein ...
Seine Freundin Alisa verwandelte sich beim Shooting für den Jungbauernkalender in ein verführerisches Cowgirl.(Bild: Jungbauernkalender/Stefan Sappert)

Ob sich die Zuschauer von „Forsthaus Rampensau“ ebenfalls auf nackte Tatsachen freuen dürfen? Wir werden sehen ...

Ex-Forsthaus-Star feiert Comeback
Im Jungbauernkalender gibt es für die Fans der ATV-Show jedenfalls noch eine sexy Zugabe. Denn während die diesjährigen Alm-Bewohner ihre Jungbauernkalender-Premiere feiern, gibt es für Ex-Forsthaus-Star Johannes Höfinger ein aufregendes Comeback.

Johannes Höfinger posierte nur mit Cowboyhut „bekleidet“ für den neuen Jungbauernkalender.
Johannes Höfinger posierte nur mit Cowboyhut „bekleidet“ für den neuen Jungbauernkalender.(Bild: Jungbauernkalender/Michaela Lorber)

Schon 2022 posierte er vor der Kamera für den sündigsten Kalender Österreichs, in diesem Jahr ließ er mit anderen Ex-Jungbauernkalender-Stars vor dem Traktor erneut die Hüllen fallen.

Zu sehen gibt‘s das Foto der Models aus den vergangenen Jahren dann ebenfalls im neuen Jungbauernkalender – und zwar auf der letzten Seite.

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Schnell zugreifen!
Wer sich die sexy Stars von „Forsthaus Rampensau“ nicht entgehen lassen möchte, der sollte allerdings schnell zugreifen. Denn die Men- und Girls-Edition des Jungbauernkalenders ist bereits im Webshop erhältlich und geht Jahr für Jahr weg, wie die warmen Semmeln ...

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