Ein Weihnachtsessen der besonderen Art: Lidl und die Caritas luden 500 armutsbetroffene Menschen ins Wiener Rathaus. Auch Christina Stürmer, Dr. Bohl, Birgit Denk und weitere bekannte Gesichter waren mit dabei. Warum dieser Abend demütig macht und wie auch kleine Gesten etwas bewirken können? Darüber plauderten die Promis mit uns.