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Zwischen Zoff & Party

Forsthaus-Premiere: „Sie hat niemanden begrüßt!“

Stars & Society
06.10.2026 10:50
Fast alle Kandidaten waren bei der gestrigen Premiere dabei.
Fast alle Kandidaten waren bei der gestrigen Premiere dabei.(Bild: Monika FELLNER)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Porträt von Irina Stöckl
Von Charlotte Sequard-Poyer und Irina Stöckl

Sprudel, Reality-Stars und jede Menge Tratsch: In der Wiener Urania wurde am Montagabend die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau Österreich“ eingeläutet – und krone.at war mittendrin. Während die Reality-Meute ausgelassen miteinander feierte, zeigte sich eine Kandidatin jedoch auffällig unnahbar ...

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Beim entspannten Sektempfang in der Urania tummelte sich das „Who‘ s who“ der österreichischen Trash-Szene: Nicht nur die Stars der aktuellen „Forsthaus Rampensau“-Staffel nutzten ihre Bühne, auch zahlreiche Teilnehmer der vergangenen Staffeln sowie ebenso wahre Trash-Ikonen aus den altbekannten ATV-Sendungen wie „Unser Gemeindebau“ ließen sich ihren Red-Carpet-Moment nicht entgehen.

Erste Folge sorgte für Gesprächsstoff
Danach ging es gemeinsam in den Kinosaal, wo die erste Folge auf der großen Leinwand gezeigt wurde. Besonders lustig dabei: Die Reaktionen der Kandidaten zu beobachten, als bestimmte Szenen gezeigt wurden. Da gibt es wohl einiges zu besprechen ...

(Bild: Monika FELLNER)
Butti und Sophie
Butti und Sophie(Bild: Monika FELLNER)
Tom und Julian
Tom und Julian(Bild: Monika FELLNER)
Norbert und Susi
Norbert und Susi(Bild: Monika FELLNER)

Alkohol, Streit und sogar Sex in der Sauna
Denn schon die erste Folge verspricht: Diese Staffel dürfte wieder für den ein oder anderen Skandal sorgen. Alkohol, Streit, Flirts und sogar Sex in der Sauna. Im Forsthaus ist offenbar alles möglich.

Spannung im Kinosaal
Spannung im Kinosaal(Bild: Monika FELLNER)

„Du wirst heulend zu Fuß nach Wien gehen“
Was genau im Forsthaus passiert, dürfen wir natürlich noch nicht verraten. So viel sei aber gesagt: Die neuen Rampensäue brauchen nicht lange, um warmzuwerden. Da fallen schon nach wenigen Minuten Sätze wie: „Du wirst heulend zu Fuß nach Wien gehen“, oder aber auch: „I glaub, die gfoit da“. Von Zoff bis zartes Anbandeln – schon die erste Folge lässt Trash-Fans jubeln.

Simone Lugner und ich Mitstreiter Alexander
Simone Lugner und ich Mitstreiter Alexander(Bild: Monika FELLNER)
(Bild: Monika FELLNER)
Lisa und ihr Freund Geri
Lisa und ihr Freund Geri(Bild: Monika FELLNER)
Julia und Ebru
Julia und Ebru(Bild: Monika FELLNER)

Zoff zwischen Kandidaten und Simone Lugner?
Für ersten Gesprächsstoff sorgte jedenfalls bereits Simone Lugner. Die Witwe von Richard Lugner sammelt nämlich schon in der ersten Folge nicht unbedingt Sympathiepunkte. Bei der anschließenden Afterparty verriet etwa Kandidatin Beverly, dass es mit Lugner in der Gruppe alles andere als einfach gewesen sein soll. Mehr wollte sie allerdings noch nicht verraten. 

Nur, so viel: „Sie hat mich und, ich glaube, sonst auch niemanden begrüßt.“ Na, das kann ja heiter werden ...

Beverly und Elsa
Beverly und Elsa(Bild: Monika FELLNER)
Die frühere Kandidatin Celina hat die Premiere in der Urania moderiert.
Die frühere Kandidatin Celina hat die Premiere in der Urania moderiert.(Bild: Charlotte Sequard-Poyer)
Die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira (Links)
Die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira (Links)(Bild: Monika FELLNER)

Vom großen Forsthaus-Zoff war bei der Premiere aber trotzdem wenig zu spüren. Statt fliegender Fetzen gab’s erst einmal gute Stimmung, jede Menge Getratsche und natürlich den einen oder anderen Drink bei der Afterparty im KLYO. Die richtigen Eskalationen und Skandale hebt man sich aber offenbar fürs Forsthaus auf.

Eskalation vorprogrammiert
Denn spätestens der Trailer machte klar: Die erste Folge war offenbar wirklich nur der Anfang. Die Stimmung kippt, erste Allianzen bilden sich und so manche Rampensau dürfte noch ordentlich für Wirbel und heiße Sexszenen sorgen.

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Ab 9. Oktober auf ATV und Joyn
Lange müssen Trash-Fans nicht mehr warten: Die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau Österreich“ startet am Freitag, 9. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn. Danach gibt’s jeden Freitag eine neue Dosis Forsthaus-Chaos.

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