Forsthaus-Premiere: „Sie hat niemanden begrüßt!“

„Du wirst heulend zu Fuß nach Wien gehen“

Was genau im Forsthaus passiert, dürfen wir natürlich noch nicht verraten. So viel sei aber gesagt: Die neuen Rampensäue brauchen nicht lange, um warmzuwerden. Da fallen schon nach wenigen Minuten Sätze wie: „Du wirst heulend zu Fuß nach Wien gehen“, oder aber auch: „I glaub, die gfoit da“. Von Zoff bis zartes Anbandeln – schon die erste Folge lässt Trash-Fans jubeln.