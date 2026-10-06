Forsthaus-Premiere: „Sie hat niemanden begrüßt!“

Sprudel, Reality-Stars und jede Menge Tratsch: In der Wiener Urania wurde am Montagabend die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau Österreich“ eingeläutet – und krone.at war mittendrin. Während die Reality-Meute ausgelassen miteinander feierte, zeigte sich eine Kandidatin jedoch auffällig unnahbar ...
Beim entspannten Sektempfang in der Urania tummelte sich das „Who‘ s who“ der österreichischen Trash-Szene: Nicht nur die Stars der aktuellen „Forsthaus Rampensau“-Staffel nutzten ihre Bühne, auch zahlreiche Teilnehmer der vergangenen Staffeln sowie ebenso wahre Trash-Ikonen aus den altbekannten ATV-Sendungen wie „Unser Gemeindebau“ ließen sich ihren Red-Carpet-Moment nicht entgehen.
Erste Folge sorgte für Gesprächsstoff
Danach ging es gemeinsam in den Kinosaal, wo die erste Folge auf der großen Leinwand gezeigt wurde. Besonders lustig dabei: Die Reaktionen der Kandidaten zu beobachten, als bestimmte Szenen gezeigt wurden. Da gibt es wohl einiges zu besprechen ...
Alkohol, Streit und sogar Sex in der Sauna
Denn schon die erste Folge verspricht: Diese Staffel dürfte wieder für den ein oder anderen Skandal sorgen. Alkohol, Streit, Flirts und sogar Sex in der Sauna. Im Forsthaus ist offenbar alles möglich.
„Du wirst heulend zu Fuß nach Wien gehen“
Was genau im Forsthaus passiert, dürfen wir natürlich noch nicht verraten. So viel sei aber gesagt: Die neuen Rampensäue brauchen nicht lange, um warmzuwerden. Da fallen schon nach wenigen Minuten Sätze wie: „Du wirst heulend zu Fuß nach Wien gehen“, oder aber auch: „I glaub, die gfoit da“. Von Zoff bis zartes Anbandeln – schon die erste Folge lässt Trash-Fans jubeln.
Zoff zwischen Kandidaten und Simone Lugner?
Für ersten Gesprächsstoff sorgte jedenfalls bereits Simone Lugner. Die Witwe von Richard Lugner sammelt nämlich schon in der ersten Folge nicht unbedingt Sympathiepunkte. Bei der anschließenden Afterparty verriet etwa Kandidatin Beverly, dass es mit Lugner in der Gruppe alles andere als einfach gewesen sein soll. Mehr wollte sie allerdings noch nicht verraten.
Nur, so viel: „Sie hat mich und, ich glaube, sonst auch niemanden begrüßt.“ Na, das kann ja heiter werden ...
Vom großen Forsthaus-Zoff war bei der Premiere aber trotzdem wenig zu spüren. Statt fliegender Fetzen gab’s erst einmal gute Stimmung, jede Menge Getratsche und natürlich den einen oder anderen Drink bei der Afterparty im KLYO. Die richtigen Eskalationen und Skandale hebt man sich aber offenbar fürs Forsthaus auf.
Eskalation vorprogrammiert
Denn spätestens der Trailer machte klar: Die erste Folge war offenbar wirklich nur der Anfang. Die Stimmung kippt, erste Allianzen bilden sich und so manche Rampensau dürfte noch ordentlich für Wirbel und heiße Sexszenen sorgen.
Ab 9. Oktober auf ATV und Joyn
Lange müssen Trash-Fans nicht mehr warten: Die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau Österreich“ startet am Freitag, 9. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn. Danach gibt’s jeden Freitag eine neue Dosis Forsthaus-Chaos.
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