Die kultigsten Sprüche von „Mein Gemeindebau“-Susi

Was sich liebt, das neckt sich!

Doch wer das „Mein Gemeindebau“-Paar kennt, der weiß: Auch Norbert schenkt Susi nichts – weshalb es bei den beiden in der Vergangenheit oft zu einem lustigen Schlagabtausch kam. „Schatzi, ich liebe dich über alles, ich werde dich halten bis Ende der Welt“, erklärte Susi ihrem Norbert einmal. Und der konterte glatt: „So lang? Ist das jetzt Drohung oder Versprechen?“