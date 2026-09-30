Die kultigsten Sprüche von „Mein Gemeindebau“-Susi

Bald geht es wieder los! „Forsthaus Rampensau“ steht in den Startlöchern und schon jetzt sorgen die mehr oder weniger prominenten Kandidaten für jede Menge Gesprächsstoff. Eine jedenfalls wird auf der Kärntner Alm für gute Laune sorgen: „Mein Gemeindebau“-Bewohnerin Susi. Um die Wartezeit auf das neue TV-Abenteuer der ATV-Kultstars zu verkürzen, haben wir hier die kultigsten Sprüche von Susi gesammelt.
Seit acht Jahren sind die aus Indonesien stammende Susi, die gerne bunte Perücken trägt, und ihr Norbert ein Paar, jetzt wollen die beiden nach dem Gemeindebau auch die Kärntner Alm rocken – mit ihrem unverwechselbaren Charme und jede Menge Humor.
Susi und der Fluch der Frauen
Denn für ihre kultigen Sprüche und schrägen „Wuchteln“ wird vor allem Susi von ihren Fans längst geliebt. Ganz direkt wurde sie in der Vergangenheit etwa, wenn es ums Thema Männer und Frauen geht.
So ist sich Susi etwa sicher, dass Pickel bei Männern ein Fluch der Frauen sind. „Wenn er ist immer ärger zu mir, dann ist es Sünde, weil Mann darf nicht Ärger mit Frau, dann er bekommen diese Pummel ... Pummel? Pickel! Das ist eine Sünde von Frau, eine Fluch“, klärte sie einmal auf.
Susi ist sich sicher: Ist Norbert lieb zu ihr, dann bekommt er auch keine Pickel. Das gelte übrigens auch für Frauen, wie Susi weiter ausführte: „Hast du gesehen? Ich habe keine Sünde. Weil ich bin immer gut zu meinem Mann.“
Susi – und warum sie so „schiarch“ geworden ist
Außerdem haben Frauen immer recht, unterstrich Susi einmal. „Weil er ist ein Mann und ich bin ein Frau. Und Frauen immer bekommen, was sie wollen. Punkt.“
Aber auch über Szenen ihrer Ehe mit Norbert hält sich Susi nur selten zurück. So sorgte sie einmal mit dieser Aussage für Lacher: „Jeden Früh er schaß mir ins Gesicht. Darum ich bin schiarch geworden.“
Was sich liebt, das neckt sich!
Doch wer das „Mein Gemeindebau“-Paar kennt, der weiß: Auch Norbert schenkt Susi nichts – weshalb es bei den beiden in der Vergangenheit oft zu einem lustigen Schlagabtausch kam. „Schatzi, ich liebe dich über alles, ich werde dich halten bis Ende der Welt“, erklärte Susi ihrem Norbert einmal. Und der konterte glatt: „So lang? Ist das jetzt Drohung oder Versprechen?“
Nur um nachzusetzen: „Ich hab dich ja auch lieb. Aber lass uns erst einmal alt werden ...“ Und Susi? Die erklärte daraufhin: „Du bekommen Viagra von Silvia ...“ Wie heißt es so schön: Was sich liebt, das neckt sich ...
Susi und Norbert voller Vorfreude
Fix ist also schon jetzt: Die Fans können sich im „Forsthaus Rampensau“ auf jede Menge freche Sprüche von Susi und Norbert freuen. Und was erwarten die beiden von ihrer Zeit auf der Kärntner Alm?
„Party, Schwimmen“, verriet Susi vorab und dachte dabei wohl an das berühmt-berüchtigte Jacuzzi. „Vielleicht werden ein paar streiten ...“, fügte Norbert hinzu. Nervös seien sie jedenfalls nicht, aber „neugierig“, was sie im Forsthaus alles erwarten wird.
Wann es für die Fans von Susi und Norbert endlich losgeht? Ab 9. Oktober starten die neuen Folgen von „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und JOYN und sind dann jeweils freitags ab 20:15 Uhr zu sehen.
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