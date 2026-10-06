Antrag von Forsthaus-Star – ihre Reaktion schockt!

Happy End nach turbulenter Love-Story?

Denn am roten Teppich in der Urania ging der „Bauer sucht Frau“-Star vor seiner Liebsten plötzlich auf die Knie. Ein krönender Abschluss für eine turbulente Liebes-Geschichte? Immerhin waren Sandra und Lukas immer wieder getrennt – zuletzt nach ihrer Teilnahme am „Forsthaus Rampensau“ – fanden aber auch stets wieder zueinander.