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Lukas ging auf Knie

Antrag von Forsthaus-Star – ihre Reaktion schockt!

Stars & Society
06.10.2026 12:19
Die „Forsthaus Rampensau“-Stars Sandra und Lukas sorgten für die Überraschung des Abends – und ...
Die „Forsthaus Rampensau“-Stars Sandra und Lukas sorgten für die Überraschung des Abends – und das gleich in doppelter Hinsicht!(Bild: ATV/Monika FELLNER)
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Von krone.at

Große Gefühle, große Emotionen – und ein großer Schock bei der „Forsthaus Rampensau“-Premiere am Montagabend. Denn plötzlich ging Bauer Lukas vor seiner Sandra auf die Knie. Nur mit DIESER Reaktion hat wohl niemand gerechnet ...

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„Bauer sucht Frau“-Star Lukas und seine Sandra, die im letzten Jahr im „Forsthaus Rampensau“ für einige Diskussionen gesorgt hatten, sorgten bei der Watchparty für die aktuelle Staffel der ATV-Kult-Reality-Show am Montag für die Überraschung des Abends. Und das gleich in doppelter Hinsicht.

Happy End nach turbulenter Love-Story?
Denn am roten Teppich in der Urania ging der „Bauer sucht Frau“-Star vor seiner Liebsten plötzlich auf die Knie. Ein krönender Abschluss für eine turbulente Liebes-Geschichte? Immerhin waren Sandra und Lukas immer wieder getrennt – zuletzt nach ihrer Teilnahme am „Forsthaus Rampensau“ – fanden aber auch stets wieder zueinander.

Lukas stellte bei der Watchparty zur neuen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ seiner Sandra die ...
Lukas stellte bei der Watchparty zur neuen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ seiner Sandra die Frage aller Fragen.(Bild: ATV/Monika FELLNER)

„So wie‘s ausschaut, hab‘ ich eine Mausefalle mitgebracht und die hat zugeschnappt“, scherzte Lukas und zog am Montag sogleich die Ringschachtel aus der Jacke.

DAS sagte Sandra zum Antrag
Und Sandra? Die sorgte für einen kleinen Schockmoment. „Lukas hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte“, erklärte sie. „Und ich sagte: ,Irgendwann.‘“ 

Den Ring nahm Sandra gerne ...
Den Ring nahm Sandra gerne ...(Bild: ATV/Monika FELLNER)
... ein Bussi für ihren Lukas gab es auch, aber ...
... ein Bussi für ihren Lukas gab es auch, aber ...(Bild: ATV/Monika FELLNER)
... die Antwort von Sandra war kein begeistertes Ja, sondern nur ein Vielleicht!
... die Antwort von Sandra war kein begeistertes Ja, sondern nur ein Vielleicht!(Bild: ATV/Monika FELLNER)

Was das für die Love-Story mit Lukas heißt? „Es ist kein Ja und es ist kein Nein“, führte Sandra weiter aus. Und setzte mit einem Schmunzeln nach: „Aber den Ring behalt‘ ich.“ 

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Gut möglich also, dass sich die Fans schon bald auf die erste große „Forsthaus Rampensau“-Traumhochzeit freuen dürfen ...

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