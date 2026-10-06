Antrag von Forsthaus-Star – ihre Reaktion schockt!

Große Gefühle, große Emotionen – und ein großer Schock bei der „Forsthaus Rampensau“-Premiere am Montagabend. Denn plötzlich ging Bauer Lukas vor seiner Sandra auf die Knie. Nur mit DIESER Reaktion hat wohl niemand gerechnet ...
„Bauer sucht Frau“-Star Lukas und seine Sandra, die im letzten Jahr im „Forsthaus Rampensau“ für einige Diskussionen gesorgt hatten, sorgten bei der Watchparty für die aktuelle Staffel der ATV-Kult-Reality-Show am Montag für die Überraschung des Abends. Und das gleich in doppelter Hinsicht.
Happy End nach turbulenter Love-Story?
Denn am roten Teppich in der Urania ging der „Bauer sucht Frau“-Star vor seiner Liebsten plötzlich auf die Knie. Ein krönender Abschluss für eine turbulente Liebes-Geschichte? Immerhin waren Sandra und Lukas immer wieder getrennt – zuletzt nach ihrer Teilnahme am „Forsthaus Rampensau“ – fanden aber auch stets wieder zueinander.
„So wie‘s ausschaut, hab‘ ich eine Mausefalle mitgebracht und die hat zugeschnappt“, scherzte Lukas und zog am Montag sogleich die Ringschachtel aus der Jacke.
DAS sagte Sandra zum Antrag
Und Sandra? Die sorgte für einen kleinen Schockmoment. „Lukas hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte“, erklärte sie. „Und ich sagte: ,Irgendwann.‘“
Was das für die Love-Story mit Lukas heißt? „Es ist kein Ja und es ist kein Nein“, führte Sandra weiter aus. Und setzte mit einem Schmunzeln nach: „Aber den Ring behalt‘ ich.“
Gut möglich also, dass sich die Fans schon bald auf die erste große „Forsthaus Rampensau“-Traumhochzeit freuen dürfen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.